2020-02-20T18:26:02+03:00
Происшествия

Докричалась до людей на улице: в Северной Осетии чудом спасли украденную невесту от тирана-мужа

На садиста завели уголовные дела
Евгения СОКОРЕВА
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Дела завели после обращения в Генпрокуратуру РФДела завели после обращения в Генпрокуратуру РФФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Северной Осетии после вмешательства правозащитников полицейские освободили из «замужества по неволе» избитую невесту.

В сентябре 2019 года 30-летний житель Владикавказа Тамерлан Сланов украл, как заведено на Кавказе, понравившуюся девушку. Ею стала 25-летняя Валентина Габараева. Все начиналось хорошо. Молодые жили вместе, налаживали быт. Но уже через месяц девушка поняла, что стала женой тирана и садиста.

Как установили следователи, в ночь с 6 на 7 октября Тамерлан приехал домой в нетрезвом состоянии. Супруга сказала, что едет к родителям. Сказанное мужчина расценил вольностью и неуважением. Сланов запер входную дверь и забрал у девушки сотовый.

- Из-за того, что я повернулась спиной к нему, он начал бить и толкать меня одеялом и при этом оскорблял. Я начала громко плакать. На что он мне сделал замечание, что соседи услышат, - рассказала Валентина. - Он оскорблял меня, унижал и заявлял, что если я уйду, он будет причинять вред мне и моим родственникам и никто не узнает, что это был он, что он опозорит меня перед моими родственниками.

- Согласно материалам дела, мужчина потребовал отдать ему золотой кулон и цепочку, и тогда, мол, он отпустит ее. Валентина отдала ему драгоценности. Но Сланов стал угрожать ей убийством, схватил руками за горло и чуть не задушил ее, - рассказали «КП-Северный Кавказ» в правозащитной организации «Зона права».

Не остаться в ловушке обстоятельств помог случай. Утром 7 октября Валентина высунулась в окно и попросила прохожих позвать на помощь. Сланов тогда спал. И даже не успел понять, почему к ним домой заявилась полиция. Это и спасло девушку от дальнейших издевательств.

После обращения в Генеральную прокуратуру РФ были заведены уголовные дела. Житель Владикавказа Тамерлан Сланов попал под статьи 119 и 127 УК РФ («угроза убийством» и «незаконное лишение свободы»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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