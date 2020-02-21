2020-02-21T16:01:37+03:00
Звезды

«Вера в Аллаха была попыткой спрятаться от себя»: кавказский поп-певец стал трансгендерной женщиной

Он родился Шамилем, стал звездой как Оскар и нашёл себя в образе Скарлетт О'Хары [фото, видео]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Шамиль Малкандуев к 41 году превратился в Скарлетт. Фото: кадр клипа / личная страница СкарлеттШамиль Малкандуев к 41 году превратился в Скарлетт. Фото: кадр клипа / личная страница Скарлетт
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Он родился под именем Шамиль, под псевдонимом Оскар взял «Золотой граммофон» в 2001 году, пытался бороться со своей сексуальной ориентацией с помощью Аллаха. Но обрёл себя в образе Скарлетт О'Хары, взял себе её имя и готовится вернуться на сцену. Он — первый российский и кавказский исполнитель, сделавший открытый каминг-аут. Он — трансгендерная женщина.

Шамиль Малкандуев родился в 1979 году в мусульманской семье в Нальчике. В шесть лет отец уехал работать в Якутию, там же большую часть времени проводила мать. Шамиль с сестрой были полностью предоставлены сами себе, за ними только присматривала соседка, которую Скарлетт называет своим «ангелом-хранителем».

— Моя сущность проявлялась с детства, — рассказывает Скарлетт. — В детстве мне нравилось одеваться в платья, надевать каблуки. Это не казалось мне чем-то особенным и чувствовалось, будто так и должно быть. А вот мальчишеские игры меня не интересовали. Футбол и другие мужские виды спорта — не моё. Кажется, окружающие что-то интуитивно понимали. Даже в школе меня почему-то называли Мадонной.

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Scarlett Queen
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Молодой человек с успехом закончил университет в Кабардино-Балкарии и отправился покорять Москву. Занимался традиционной для начинающего музыканта работой: выступал в барах и клубах. Через пару лет молодому певцу улыбнулась удача: его прекрасные стихи и красивый, нежный голос заметил продюсер Сергей Изотов.

Имя нужно было менять. Слишком много могло быть ассоциаций с лидером чеченских боевиков Шамилем Басаевым. Так, с лёгкой руки Изотова певец стал Оскаром. И записал несколько суперхитов: «Бег по острию ножа», «Мажь вазелином» и, конечно же, «Между мной и тобой».

— Когда я переехала в Москву, мне стало легче быть собой, ведь в большом городе легче затеряться, — Скарлетт привыкла говорить о себе в женском роде. — Помню, что до того, как ко мне пришла известность, я, «будучи мальчиком», одевалась в юбки и красила ногти черным лаком и в таком виде ездила в метро. Помню, из-за моего внешнего вида меня атаковали скинхеды. Но в моем мире было нормально красить ногти, носить макияж и не важно, какого ты пола. У творческих людей есть некая свобода и в этом смысле

Оскар - Между мной и тобой.

За несколько лет Оскар стал заветной мечтой миллионов девочек по всей России. Но сам певец переживал серьёзнейший внутренний конфликт. Некоторое время он пытался отказаться от своей гомосексуальности, пытался найти ответы в мусульманской вере.

— Во время этого кризиса, внутреннего поиска, мне нужен был Бог, Аллах, чтобы спрятаться в нём от себя. Это был период порицания себя и самоистязания. Думал, что мне нужно лечиться, переделать себя, завести семью и детей. В США существует конверсионная терапия: религиозные родители отдают ребенка, который в 14-15 лет говорит о том, что он гей, на промывку мозгов, где его должны сделать «нормальным». Примерно то же я старалась тогда сделать с собой. Казалось, что я «грешный», а Бог дает мне шанс на спасение.

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Его обожали миллионы девушек по всей России
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На фоне всего этого в 2003 году Оскар рассорился с продюсером и стал выступать под своим настоящим именем. «Во имя Аллаха — приговор и плаха, во время Аллаха — рождённый без страха...» — такие стихи выходили из-под пера исполнителя в те годы. Но поиск продолжался.

Прошло 15 лет, а Шамиль всё ещё мучился. В 2018 году он поехал в Голливуд, но не с целью стать открытым геем — наоборот, он хотел изменить себя и стать типичным мачо-актёром. Но ничего не получалось.

— Позже стало ясно, что на самом деле это вообще не моя цель. Я не хочу быть мачо, занимаюсь не тем, что мне нравится. Ты можешь создать любую маску для окружающих тебя людей, но сущность всё равно не изменится. Когда на меня начали давить родственники, семья, что вполне привычно для Кавказа, я понял всё. Понял, что если послушаюсь, женюсь и буду жить ради детей — буду фейком, — объясняет Скарлетт.

Скарлетт перестала стесняться себя и приняла свою сущность.

Решение было принято. После признания своей сущности, к Скарлетт начала приходить известность. Чуть больше месяца назад Scarlett Queen появилась в соцсетях, и скоро у неё выйдет новый, первый за многие годы, танцевальный клип.

— Мир меняется, новое поколение уже совсем другое, — считает Скарлетт. — Поэтому я надеюсь вернуться и выступить в России. Я за свободу, и верю, что если человек несёт в себе добро, он имеет право на уважение. Живой пример — сэр Элтон Джон. И я надеюсь, что меня смогут принять на Родине.

При этом певица-трансгендер подчёркивает, что на Кавказе отношение к гомосексуалистам остаётся крайне негативным.

— Всем, кто там живёт, я советую верить в себя, уважать себя и, по возможности, заботиться о своей безопасности, может уехать, — считает Скарлетт. — Стремитесь к внутренней гармонии и внутреннему счастью и помните, что каждый имеет право на любовь.

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Scarlett Queen
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ИСТОЧНИК KP.RU

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