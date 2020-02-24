Рэперы из России отдадут всю прибыль с тура на самое дорогое лекарство для девочки-"смайлик"

Российские рэперы Miyagi и Andy Panda после окончания своего европейского тура отдадут все вырученные средства на "самый дорогой укол" за 2,3 миллиона долларов для 1,5-годовалой девочки Арнеллы Персаевой. Об этом сообщают артисты на своей официальной странице в Instagram.

Азамат Кудзаев (Miyagi) и Сослан Бурнацев (Andy Panda) объявили, что вся прибыль с их тура пойдет в семью 1,5-годовалой Арнеллы Персаевой. Девочка страдает редкой болезнью - СМА (спинальная мышечная атрофия), лечение которой стоит 2,5 миллиона долларов, а само лекарство, переводя на рубли - 151 миллион.

Арнелла с братомФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Как ранее писала "КП - Северный Кавказ", как только начались проблемы со здоровьем, врачи из Северной Осетии успокаивали родителей девочки. Говорили, что у всех свои особенности развития. И только врачи из Симферополя смогли поставить верный диагноз.

В России ребенку никак не помогут - спасительный укол можно купить только в США. Но у родителей больной нет возможности собрать такую космическую сумму:

- Мы обычная многодетная семья. Муж — военнослужащий с зарплатой 30 тысяч рублей. Нет даже своего жилья, воспитываю деток в съемной квартире. Доча очень веселая. Любит танцевать, играет с игрушками, рисует. Младшего братика постоянно целует, убаюкивает. Заигрывает со старшим братишкой, глазками стреляет. Мило смущается при посторонних. Это наше чудо. Девочка-СМАйлик.

Известный репер Matrang поддержал семьюФото: Личная страница героя публикации в соцсети

До этого на призывы о помощи откликались жители Владикавказа, которые устраивали массовые пробеги. И вот теперь помощь предложили знаменитые земляки Арнеллы. Им предстоит отыграть пять концертов в Берлине, Праге, Вене, Варшаве и Лондоне. Тур начнется в марте, а закончится в мае.