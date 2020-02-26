Собрать 160 млн за месяц — Бузова помогает спасти умирающего мальчика со Ставрополья

В жизни человека месяц — это пшик. Пролетел, и забыли. Для маленького Илюши — это сама жизнь. Шанс ее не потерять из-за смертельного заболевания спинально-мышечная атрофия. Ребенок с таким диагнозом, выражаясь простыми словами, разучивается двигаться, глотать, дышать.

Илюше без укола за 2,5 млн долларов не выжить.

До конца марта родители Илюши из Светлограда (Ставропольский край) должны собрать 2,5 млн долларов на самый дорогой в мире укол препаратом «Zolgensma» в американской клинике. Другого спасения от генетического заболевания «СМА» мир еще не придумал.

Вам кажется, это нереально? Напрасно. Петр и Светлана Новожиловы из Екатеринбурга собрали 160 млн рублей для доченьки-СМАйлик Ани. А маленькой Кате Рубцовой с диагнозом «СМА» и сам укол уже сделали в клинике Орландо.

Мальчик уже плохо дышит. Фото: личный архив семьи Рожковских

- Мы, семья Рожковских, обычные люди из маленького городка на Юге России, - рассказывает мама Илюши Юлия. - Врачи дают нам неутешительные прогнозы: «В среднем такие детки живут 2 года».

Еще в возрасте 4 месяцев родители Илюши заметили, что сын начал терять активность и отстает в развитии от сверстников. Но 7 месяцев врачи разводили руками. Диагноз поставили только в июне прошлого года.

Генную терапию в США российские Фонды не оплачивают. У нас «Zolgensma» официально не зарегистрирован. Семье предлагали другой вариант — пожизненные уколы препаратом «Spinraza». Но те не лечат, а только не дают умереть. Одна ампула — 8 млн рублей. В первый год надо 6 таких. По стоимости они в сумме превзойдут единственный спасительный укол. А его можно сделать только в клинике США и только до достижения возраста 2 лет. Илюше два годика исполнится уже в апреле.

Илюша - второй ребенок в семье. Фото: личный архив семьи Рожковских

На беду семьи Рожковских откликнулись знаменитости. Ролик в помощь опубликовала у себя в Instagram певица Ольга Бузова:

Ольга Бузова просит спасти смертельно больного мальчика.

- Сейчас не буду просить, а просто оставлю эту информацию здесь. А дальше вы как посчитаете нужным, так и поступайте. Мальчику Илье скоро исполнится два года, если не успеют до этого срока ребёнку ввести укол, который стоит 150 миллионов рублей, то… – обратилась Ольга Бузова к своим 19 млн подписчиков.

ЧИТАТЕЛЬ, ПОМОГИ!

Помогите Илюше выздороветь. Отправьте любую посильную для вас сумму родителям.

Реквизиты:

2202200400004394 карта Сбербанка Илюши

4276600051890289 карта Сбербанка мама Юлия Васильевна Р.