По стопам Мавроди: под видом игры Северный Кавказ поглотила финансовая пирамида

Невозможно «срубить легких денег», ничего не делая. Казалось бы, наученные горьким опытом вкладчиков в «МММ» люди должны это понимать. Но нет. Снова повелись на заманчивые обещания. Теперь виртуально, затащив в сетевую игру родню и друзей.

Вот такая нехитрая картинка с именами рассылается сейчас по всему Северному Кавказу через Instagram и мессенджеры.

Эта картинка от МВД КЧР. В пустых окошках стоят вместо слово "мошенник" имена.

Видим табличку с 4 уровнями. Смысл заманухи прост. Вы становитесь участником за пару тысяч рублей. Деньги идут на карту «синему игроку». Попадаете в окно на оранжевую полосу, которую должны заполнить еще 7 человек. Как народ собирается, «синий игрок» получает больше 19 тысяч и выходит из игры. Вы продвигаетесь на следующую полосу. Набираются новые участники. И так далее. Простыми словами: каждому обещают место «синего» с деньгами за скромное вложение в начале игры. И советуют зазывать в схему как можно больше знакомых, чтобы быстрее попасть наверх.

В МВД КЧР уже официально заявили, что это финансовая пирамида.

- В социальных сетях Карачаево-Черкесии появились заманчивые предложения участвовать в игре, которая, по сути, является финансовой пирамидой. Это мошенническая схема получения дохода. Если вы решите вложить свои деньги в финансовую пирамиду, надеясь стать партнером и обогатиться, оказавшись на верхушке — вы не получите ничего, - предупреждают полицейские местное население.

В МВД Северной Осетии «КП-Северный Кавказ» тоже сообщили, что оповещают население на этот счет, но люди упрямо поддаются азарту:

- Пока жалоб не получали. Рано. Вступающие еще что-то получают, не понимая, что это финансовая пирамида. И скоро она рухнет. Держим ситуацию на контроле, - сказали «Комсомолке» в ведомстве.

И действительно. Все популярные сообщества в социальных сетях пестрят комментариями сотен довольных от игры пользователей. Все хвастаются, что сумели заработать вот так просто и заманили в схему своих близких, которым тоже обязательно повезет.

- Я выиграла 19,2 тысяч рублей и нормально. Правда, второй раз не повезло, - рассказывает косметолог из Черкесска.

- Я на третий круг вышел, - говорит другой житель региона.

Но здравомыслящие предупреждают — не нужно радоваться!

- Запомните, каждый, кого вы пригласите в «игру», рискует остаться без денег!

Что далеко ходить, товарищ корреспондента «КП» уже прогорел на этой схеме с пестрыми полосочками. Живет парень в Ставрополе, имя просит не называть:

- Вышел через друга. Вместе на одной стадии и зависли. Эта тема уже по Центру России прошла. Я, видимо, чуть опоздал. Поэтому и лоханулся, поделился собеседник.

Вот так в сети сейчас высмеивают участников игрыФото: СОЦСЕТИ

Освежить память о личности Сергея Мавроди, и как лихо он обогатился на людской наивности, можно с помощью материала «КП».