2020-02-27T13:01:05+03:00
Общество

По стопам Мавроди: под видом игры Северный Кавказ поглотила финансовая пирамида

Полицейские пытаются докричаться до населения, но число последователей растет с сумасшедшей скоростью [фото]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Фото Сергея Мавроди: Андрей КараФото Сергея Мавроди: Андрей Кара
Изменить размер текста:

Невозможно «срубить легких денег», ничего не делая. Казалось бы, наученные горьким опытом вкладчиков в «МММ» люди должны это понимать. Но нет. Снова повелись на заманчивые обещания. Теперь виртуально, затащив в сетевую игру родню и друзей.

Вот такая нехитрая картинка с именами рассылается сейчас по всему Северному Кавказу через Instagram и мессенджеры.

Эта картинка от МВД КЧР. В пустых окошках стоят вместо слово "мошенник" имена.

Эта картинка от МВД КЧР. В пустых окошках стоят вместо слово "мошенник" имена.

Видим табличку с 4 уровнями. Смысл заманухи прост. Вы становитесь участником за пару тысяч рублей. Деньги идут на карту «синему игроку». Попадаете в окно на оранжевую полосу, которую должны заполнить еще 7 человек. Как народ собирается, «синий игрок» получает больше 19 тысяч и выходит из игры. Вы продвигаетесь на следующую полосу. Набираются новые участники. И так далее. Простыми словами: каждому обещают место «синего» с деньгами за скромное вложение в начале игры. И советуют зазывать в схему как можно больше знакомых, чтобы быстрее попасть наверх.

В МВД КЧР уже официально заявили, что это финансовая пирамида.

- В социальных сетях Карачаево-Черкесии появились заманчивые предложения участвовать в игре, которая, по сути, является финансовой пирамидой. Это мошенническая схема получения дохода. Если вы решите вложить свои деньги в финансовую пирамиду, надеясь стать партнером и обогатиться, оказавшись на верхушке — вы не получите ничего, - предупреждают полицейские местное население.

В МВД Северной Осетии «КП-Северный Кавказ» тоже сообщили, что оповещают население на этот счет, но люди упрямо поддаются азарту:

- Пока жалоб не получали. Рано. Вступающие еще что-то получают, не понимая, что это финансовая пирамида. И скоро она рухнет. Держим ситуацию на контроле, - сказали «Комсомолке» в ведомстве.

И действительно. Все популярные сообщества в социальных сетях пестрят комментариями сотен довольных от игры пользователей. Все хвастаются, что сумели заработать вот так просто и заманили в схему своих близких, которым тоже обязательно повезет.

- Я выиграла 19,2 тысяч рублей и нормально. Правда, второй раз не повезло, - рассказывает косметолог из Черкесска.

- Я на третий круг вышел, - говорит другой житель региона.

Но здравомыслящие предупреждают — не нужно радоваться!

- Запомните, каждый, кого вы пригласите в «игру», рискует остаться без денег!

Что далеко ходить, товарищ корреспондента «КП» уже прогорел на этой схеме с пестрыми полосочками. Живет парень в Ставрополе, имя просит не называть:

- Вышел через друга. Вместе на одной стадии и зависли. Эта тема уже по Центру России прошла. Я, видимо, чуть опоздал. Поэтому и лоханулся, поделился собеседник.

Вот так в сети сейчас высмеивают участников игры Фото: СОЦСЕТИ

Вот так в сети сейчас высмеивают участников игрыФото: СОЦСЕТИ

Освежить память о личности Сергея Мавроди, и как лихо он обогатился на людской наивности, можно с помощью материала «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Спецкор «КП» Дарья Асламова в карантине из-за коронавируса: Муж требует, чтобы я летела к нему Хорватию, но там тоже меня изолируют!
Наш журналист всю прошлую неделю передавала репортажи из охваченного эпидемией Пекина. А когда вернулась домой - попала в строгий карантин в Москве и столкнулась с кучей проблем
Спецкор «КП» Дарья Асламова в карантине из-за коронавируса: К вернувшимся из Китая врачи приезжают вместе с полицией
Наш журналист всю прошлую неделю передавала репортажи из охваченного эпидемией Пекина. А когда вернулась домой - попала в строгий карантин в Москве и столкнулась с кучей проблем [видео]
Чтобы не вернуться к России, Латвия убила свои советские заводы. А теперь просит компенсацию
Журналист «КП» Елена Кривякина проехала по прибалтийским республикам, чтобы убедиться - действительно ли там вытравляют все русское? И узнать, чего хотят от России сотни тысяч оставшихся там жить русских людей [Часть 2]
Новости 24
На Ставрополье ввели мораторий на внеплановые проверки бизнеса
В Ставрополе каждый год около 6 тысяч человек делают татуировки
На Ставрополье 82-летний пенсионер перевёл мошеннику 100 тысяч рублей
Сотрудника ФСИН поймали с наркотиками в СИЗО в Карачаево-Черкесии
Жители Ставрополья раскрыли уникальный рецепт приготовления блинов
На Ставрополье губернатор раскритиковал итоги кадастровой оценки в крае
На Ставрополье разыскивают пропавшего без вести парня
В Ставрополе мужчина предлагает за деньги отметить уход жены
«Несмываемый позор»: в Чечне отчитали парня, укравшего на улице мобильный телефон
Ставропольские бегуны стали победителями всероссийского ультрамарафона
В Ставрополе уволили водителя маршрутки
Блины из Ставрополя стали одними из самых дорогих в стране
Спустя 5 месяцев глава Ингушетии сменил постпреда республики в Москве
На Ставрополье водитель иномарки попал в ДТП, убегая от автоинспекторов
На Ставрополье в сгоревшем дачном домике нашли тела двух мужчин
В Ставрополе при создании дорожной развязки учтут мнение горожан
Появилось видео караоке-баре, в котором загорелась ставропольчанка
На подъезде к Пятигорску предлагают построить двухуровневую развязку
Ставропольцев приглашают поучаствовать в инклюзивном форуме
Министр имущественных отношений Ставрополья отправлен в отставку
За три года директор задолжал своим сотрудникам 46 миллионов рублей
За звание «Женщина года города Ставрополя» поборются 68 претенденток
На Ставрополье в пострадавших от шквала районах вводят режим ЧС
На мужчину завели уголовное дело за "нелюбовь к своему сыну"
В Ставрополе бармен ответит за поджог молодой посетительницы
Из-за сильного ветра на Ставрополье пострадали три человека
На Ставрополье обнаружили следы пребывания древних людей