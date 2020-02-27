2020-02-27T11:21:57+03:00
Происшествия

Совершено покушение на известного блогера, критиковавшего власти Чечни

Тумсо Абдурахманов сообщил, что предполагаемый убийца напал на него с молотком, когда он отдыхал
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Тумсо Абддурахманов. Фото: кадр видео BBCТумсо Абддурахманов. Фото: кадр видео BBC
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В Польше совершено нападение на известного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Пострадавший госпитализирован, нападавший схвачен. Блогеру удалось отбиться от лжеполицейского с молотком. Кроме самого блогера, об атаке рапортует одна из правозащитных организаций.

Сам Абдурахманов расценивает эпизод как покушение на убийство. По его словам, неизвестный вошёл в дом под видом милиционера и напал на отдыхавшего Тумсо.

На видео, которое мы не публикуем из этических соображений, он, тяжело дыша, допрашивает человека, которого он представляет, как нападавшего. Неизвестный говорит, что ему поручили «припугнуть» блогера и убивать его он не собирался. «Заказчиком» он называет некоего Абдурахмана из Чечни.

Орудием нападения стал молоток. По счастью, дремавший Тумсо смог отбиться, хоть и получил серьёзные травмы. Абдурахманову удалось выхватить оружие и с его помощью обезвредить нападавшего. После этого блогер отправился в больницу.

Есть и другая точка зрения: инсайдеры из Чечни называют покушение «спектаклем». Они полагают, что Абдурахманов мог устроить постановочное нападение, чтобы избежать депортации в Россию, где блогера подозревают в причастности к нескольким уголовным преступлениям.

Тумсо Абдурахманов является одним из самых известных оппозиционных чеченских блогеров. С 2015 года мужчина открыто критикует руководство Чеченской Республики. Блогер устраивал телефонные диспуты с неизвестным, представившемся спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым и министром республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулатом Умаровым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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