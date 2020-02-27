Совершено покушение на известного блогера, критиковавшего власти Чечни

В Польше совершено нападение на известного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Пострадавший госпитализирован, нападавший схвачен. Блогеру удалось отбиться от лжеполицейского с молотком. Кроме самого блогера, об атаке рапортует одна из правозащитных организаций.

Сам Абдурахманов расценивает эпизод как покушение на убийство. По его словам, неизвестный вошёл в дом под видом милиционера и напал на отдыхавшего Тумсо.

На видео, которое мы не публикуем из этических соображений, он, тяжело дыша, допрашивает человека, которого он представляет, как нападавшего. Неизвестный говорит, что ему поручили «припугнуть» блогера и убивать его он не собирался. «Заказчиком» он называет некоего Абдурахмана из Чечни.

Орудием нападения стал молоток. По счастью, дремавший Тумсо смог отбиться, хоть и получил серьёзные травмы. Абдурахманову удалось выхватить оружие и с его помощью обезвредить нападавшего. После этого блогер отправился в больницу.

Есть и другая точка зрения: инсайдеры из Чечни называют покушение «спектаклем». Они полагают, что Абдурахманов мог устроить постановочное нападение, чтобы избежать депортации в Россию, где блогера подозревают в причастности к нескольким уголовным преступлениям.

Тумсо Абдурахманов является одним из самых известных оппозиционных чеченских блогеров. С 2015 года мужчина открыто критикует руководство Чеченской Республики. Блогер устраивал телефонные диспуты с неизвестным, представившемся спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым и министром республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулатом Умаровым.