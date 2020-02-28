2020-02-28T15:23:23+03:00
Дом. Семья

Выкупленного у чиновника медвежонка «Машу» заберут в центр для диких животных

Малышку спасли волонтеры на Северном Кавказе [фото, видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Ее ждут такие же малышиЕе ждут такие же малыши
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В середине февраля волонтеры приюта для бездомных собак в Хасавюрте (Республика Дагестан) поставили, казалось, невероятную цель — выкупить медвежонка! История без криминала. Так утверждают общественники. Говорят, хозяин не был браконьером, а забрал зверя у чиновника из Чечни. И сам решил продать кроху из-за переезда.

Все очень переживали за судьбу крохи

Все очень переживали за судьбу крохи

Но волонтеры понимали, что на Северном Кавказе медвежат берут для затравки бойцовских собак, как декорацию в придорожные заведения или на мясо. Чтобы подарить медвежонку другую жизнь — лучшую, за 3 дня требовалось отыскать больше 50 тысяч рублей.

Вот это фото и показали волонтеры в соцсети

Вот это фото и показали волонтеры в соцсети

Сбор открыли в Instagram. Фото малыша так тронули пользователей, что необходимую сумму с излишком собрали ровно в срок. Косолапого коротышку выкупили за 18 тысяч и назвали «Машей». Сейчас Маша на временном поселении вольере, что смастерили местные сварщики на остаток от суммы пожертвования.

Спасенного медвежонка из Дагестана заберут в Санкт-Петербург.

- Держать малыша мы долго не собирались и не могли. Содержание тяжелое и дорогое. В ускоренном темпе искали ему постоянное место жительства. Не придорожное кафе, зоопарк или цирк. Искали частный заповедник с прикормом или же парк типа крымского «Тайган», - рассказывают волонтеры. - Машу согласились принять в «Велесе».

РКЦ «Велес» — это единственный пока в России центр реабилитации диких животных. Находится в Санкт-Петербурге. Маша будет не первым его медвежонком.

Медвежонок "Маша" стала соседкой для бездомных собак.

- Вчера связывались с Александром, руководителем центра, обговорили условия транспортировки и получили важные рекомендации, - продолжают общественницы. - Попасть туда — это радость для нас. И лучшие условия для «невольного» медвежонка Маши. Ее там ждут такие же ровесники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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