«Побрить голову»: земляки набросились на участницу шоу «Холостяк» из Дагестана

В Дагестане скандал вокруг телевизионного шоу «Холостяк» подняли с появлением одного только рекламного баннера.

Жители Избербаша очень возмутились этой рекламеФото: СОЦСЕТИ

Местные оскорбились — в республике с преимущественно мусульманским населением насаждают шоу, где 25 девушек «из кожи вон лезут», чтобы завоевать расположение «мажора»? Чего только местные не писали в популярных сообществах. И хотя «гудели» в социальных сетях громко и скандировали об «игноре позорного шоу» много — шумиха быстро улеглась. Но ненадолго. Сегодня негодование вспыхнуло с кратной силой. В одной из участниц дагестанцы узнали землячку.

Вот эти скрины сейчас гуляют по сетиФото: СОЦСЕТИ

- Возвращаясь к теме проекта «Холостяк», баннер которого вывесили в Избербаше. Так вот неспроста, видимо, - гремят соцсети на Северном Кавказе. - Интересно её отцу в глаза посмотреть.

Красотка на фото — 26-летняя Сапият Ахмедова. Отучилась в Воронежском государственном медуниверситете имени Бурденко. Родилась и выросла в Избербаше, как следует из анкеты. И хотя по профессии девушка — врач-терапевт и нутрициолог, ведет страницу в Instagram с 20 тыс подписчиков как блогер.

У себя на страничке девушка дает советы по здоровьюФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Несмотря на все заслуги, участие в популярном шоу земляки, в особенности мужчины, раскритиковали. Хотя их замечания вряд ли критикой можно назвать. Началась настоящая травля:

- Всему её тухуму посмотреть в глаза, а именно мужчинам, и спросить в каком месте вы мужчины? - негодуют пользователи. - Позор Дагестана. Побрить ей голову надо.

Первая серия ток-шоу уже вышла. Сапият на знакомстве послушала сердце холостяка:

sunxsteel Если честно, не знаю, чего я боялась больше: уйти с проекта после первой встречи или получить розу и пойти дальше. Потому что второе - это волнение умноженное на миллион)) Ух, посмотрим, что будет Как думаете, совпадение?

И в конечном счете заработала потом розу, что дало ей возможность продолжить участие в своеобразном конкурсе на сердце завидного жениха.

А вот так выглядит за работой "холостяк"Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кстати, о женихе. Героем передачи стал 33-летний стоматолог, в свободное время — стендап-комик и музыкант, Антон Криворотов. В его друзьях звезды Светлана Лобода, Тимур Батрудинов, Александр Ревва, Павел Деревянко и другие.