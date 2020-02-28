Погода на март 2020 на Ставрополье: синоптики обещают аномальное потепление

Синоптики опубликовали прогноз погоды на март 2020 года на Ставрополье. Первая половина первого месяца весны будет аномально тёплой — в среднем температура будет выше нормы на 6-9 градусов.

Начнётся месяц не на самой позитивной ноте. В ближайшие выходные, 29 февраля и 1 марта будет достаточно холодно — столбики термометров опустятся до +6° и +4° тепла днём и упадут примерно до 0 ночью. Симптоматично, что ниже нуля температура всё равно не опустится.

Однако уже с начала первой семидневки весны выглянет солнце. Холоднее всего будет в понедельник и субботу — +10°. А вот четверг, 5 марта станет самым тёплым днём — до 19° тепла. При этом по статистике за последние 10 лет температура в первую неделю редко превышает +5° днём, а ночью доходит до заморозков. Отметим, что снова холодает к выходным — небольшая радость для большинства ставропольцев. При этом погода будет слегка пасмурной, но без серьёзных осадков.

Они придут на вторую неделю. Дожди обещают 11,12 и 13 марта. Температура несколько понизится. Понедельник и воскресенье на этот раз будут пиковыми точками — до +14°. А 12 марта столбики термометров упадут до 6° тепла. Ночи будут более холодными — 0...+3° в среднем.

Третья неделя начнётся с тех же тёплых температур, но будет более пасмурной и дождливой. С 16 по 18 марта ожидаются дожди, а столбики термометров могут упасть до +5°. Здесь март 2020 понемногу начинает уступать средним показателям за последние 10 лет.

Начало четвёртой недели будет крайне прохладным. Ночью температура упадёт до отрицательных значений, днём тоже ожидается +2°..+5°. Однако к концу недели начнёт серьёзно теплеть. И закончится март на вполне положительной ноте — до +13° днём и около +4° ночью.