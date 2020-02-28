2020-02-28T18:06:28+03:00
Общество

Погода на март 2020 на Ставрополье: синоптики обещают аномальное потепление

Прогноз погоды на март 2020 года на Ставрополье обещает резкое потепление, дожди и лёгкие заморозки в конце
Андрей ФАДЕЕВ
Поделиться:
На Ставрополье придёт аномально тёплый мартНа Ставрополье придёт аномально тёплый мартФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Синоптики опубликовали прогноз погоды на март 2020 года на Ставрополье. Первая половина первого месяца весны будет аномально тёплой — в среднем температура будет выше нормы на 6-9 градусов.

Начнётся месяц не на самой позитивной ноте. В ближайшие выходные, 29 февраля и 1 марта будет достаточно холодно — столбики термометров опустятся до +6° и +4° тепла днём и упадут примерно до 0 ночью. Симптоматично, что ниже нуля температура всё равно не опустится.

Однако уже с начала первой семидневки весны выглянет солнце. Холоднее всего будет в понедельник и субботу — +10°. А вот четверг, 5 марта станет самым тёплым днём — до 19° тепла. При этом по статистике за последние 10 лет температура в первую неделю редко превышает +5° днём, а ночью доходит до заморозков. Отметим, что снова холодает к выходным — небольшая радость для большинства ставропольцев. При этом погода будет слегка пасмурной, но без серьёзных осадков.

Они придут на вторую неделю. Дожди обещают 11,12 и 13 марта. Температура несколько понизится. Понедельник и воскресенье на этот раз будут пиковыми точками — до +14°. А 12 марта столбики термометров упадут до 6° тепла. Ночи будут более холодными — 0...+3° в среднем.

Третья неделя начнётся с тех же тёплых температур, но будет более пасмурной и дождливой. С 16 по 18 марта ожидаются дожди, а столбики термометров могут упасть до +5°. Здесь март 2020 понемногу начинает уступать средним показателям за последние 10 лет.

Начало четвёртой недели будет крайне прохладным. Ночью температура упадёт до отрицательных значений, днём тоже ожидается +2°..+5°. Однако к концу недели начнёт серьёзно теплеть. И закончится март на вполне положительной ноте — до +13° днём и около +4° ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Спецкор «КП» Дарья Асламова в карантине из-за коронавируса: Муж требует, чтобы я летела к нему в Хорватию, но там тоже меня изолируют!
Наш журналист всю прошлую неделю передавала репортажи из охваченного эпидемией Пекина. А когда вернулась домой - попала в строгий карантин в Москве и столкнулась с кучей проблем
Новости 24
Убил за брата: присяжные оправдали стрелка в Дагестане
Власти Чечни прокомментировали возможное упоминание Бога в Конституции
Отец кубанской школьницы опроверг информацию о похищении дочери чеченцами
В Ставрополе неизвестные присылают сообщения о минировании зданий
На Ставрополье 1500 родителей выпускников сдают пробный ЕГЭ
На трассе Ставрополья ограничили движение из-за бури
Банк УРАЛСИБ и АО «УРАЛСИБ Жизнь» запускают совместную программу накопительного страхования жизни
На Ставрополье сняли на видео песчаную бурю
На Ставрополье пройдёт операция «Скорость»
На Ставрополье пьяный подросток разбил отцовскую иномарку
На Ставрополье 79 человек погибли в ДТП с начала 2020 года
В Ставрополе жильцы аварийного общежития на Бруснева не могут добиться расселения
На Ставрополье вербовщик ИГ* получил шесть лет колонии
Военно-Грузинскую дорогу в Северной Осетии закрыли из-за непогоды
На Ставрополье за год более 400 женщин родили детей с помощью ЭКО
«До последнего держал орешек»: маленький ёжик сгорел из-за человеческой халатности
Суд оставил в СИЗО экс-сенатора Арашукова и его отца
СК проверит данные о попытке отнять квартиру у жителя Ставрополья
Военный из Дагестана убил сводную сестру за нежелание выходить замуж
На Ставрополье пьяная мать зарезала сына за ужином
На Ставрополье в сгоревшем доме нашли тела мужчины и женщины
На Ставрополье в тройном ДТП пострадали два человека
На Ставрополье ищут виновника смертельного ДТП
Житель Чечни украл 15-летнюю школьницу, чтобы жениться на ней
Скандальный мэр Георгиевска признался, что хотел жениться на любовнице