Минздрав Дагестана прокомментировал видео с врачами в защите от коронавируса, уводящими мужчину

В Дагестане местные жители сняли на видео, как медики в пугающей сегодня униформе — маска, перчатки, плотные халаты, ведут под конвоем мужчину в маске. Ролик в момент разлетелся по социальным сетям как «доказательство» первого случая заражения коронавирусом на Северном Кавказе.

В Дагестане попали на видео врачи в спецформе как от коронавируса.

Минздрав Дагестана рассказал «КП-Северный Кавказ», что люди разносят сплетни из-за учебной тревоги, которая и попала в объектив камеры зевак:

- Кадры медицинских учений по профилактике особо опасных инфекций, которые не первый раз проводятся по всему Дагестану, выдают за случай заболевания коронавирусом. Спешим успокоить — повода для паники нет, - сообщают в пресс-службе министерства. - Случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории республики нет, как и нет лиц с подозрением на данную инфекцию.

В ролике - учения. Фото: Минздрав РДФото: СОЦСЕТИ

В ведомстве подчеркивают, что учебные мероприятия анонсировали, но местные паблики в Instagram не брезгуют «пиариться» за счет паникующих пользователей.

В Министерстве сказали еще, что хотя тревога и ложная, но республиканские больницы, как рекомендуют в Минздраве России, готовы к «завозу» вируса на территорию. Врачи — обучены. Резервные койки и запасы препаратов — подготовлены.