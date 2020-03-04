«Крупное вознаграждение за любую информацию»: братья-студенты из Сибири при загадочных обстоятельствах пропали на Северном Кавказе

Вторую неделю Северный Кавказ «стоит на ушах» из-за новости о пропавших в Ингушетии братьев из Новосибирска. В Следственном комитете республики уже завели уголовное дело о бесследном исчезновении:

- По данным следствия, 27 февраля 2020 года примерно в 15 часов 30 минут, 21-летний Хамзат и 17-летний Элез Дзейтовы прибыли из Москвы в Назрань, после чего безвестно убыли в неизвестном направлении и с тех пор их местонахождение не установлено, в связи с чем, есть основания полагать, что в отношении них совершено преступление, - рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе ведомства.

Сестра о последнем разговоре с пропавшими в Ингушетии братьями 00:00 00:00

Города не путаем. «Комсомолка» узнала у дяди пропавших, что семья родом из Ингушетии, но живет в Новосибирске. Откуда братья без предупреждения улетели в Москву 26 февраля.

Подозрительного или настораживающего в поведении братьев семья не видела

- Сказали, что отец отправил их в магазин за строительными материалами. Они там работают, стройка ведется, - объяснила 25-летняя Элина, сестра Хамзата и Элеза. - Телефоны отключили. Когда связь пропала, мы наняли частного детектива — наш знакомый, он пробил телефоны, и стало ясно — Элез и Хамзат купили билеты в аэропорту Толмачёва и улетели из Новосибирска в Москву.

Семья Дзейтовых не имеет никакого представления о целях их отъезда. История исчезновения ставит в тупик еще и потому, что сразу же, в день прилета, несовершеннолетний Элез и старший брат Хамзат продали свои телефоны, купили новые и заказали такси через «BlaBlaCar» до Назрани. Таксист так и остается единственным свидетелем.

Старший брат работает и учится. Младший - тоже студент.

- Водитель высадил молодых людей в районе «Экажевского круга», и дальше их никто не видел, - продолжает сестра. - На допросе он рассказал, что только они заехали в Северо-Кавказский округ, старший брат стал постоянно переписываться с кем-то по телефону и часто спрашивал: «Когда мы доедем?». Младший спал всю дорогу. Уставший был. Их явно кто-то ждал в Ингушетии. И таксист говорит, у них были деньги на руках — 150-180 тысяч рублей. И младший брат как будто пожалел, что ввязался в это.

«КП-Северный Кавказ» спросила: замечала ли семья странное в их поведении? При таких обстоятельствах напрашивается мысль о вербовке.

- Ни с кем подозрительным не общались. Один учится на логиста, другой работает и заочно учится в Кемерово. Но старший мог поддаться чужому влиянию. Он мягкосердечный, его легко растрогать — понимаете? Не наивный, но доверчивый. Младший другой. Но лидер у них Хамзат, - отметила Элина.

Еще, с ее слов, перед побегом оба допоздна отдыхали в кальянной. Что отец категорически запрещал.

- Он нас не избивал никогда, но держал в строгости. И братья знали, что их ждет очень серьезный разговор. Может, они решили избежать этого.

ЧИТАТЕЛЬ, ПОМОГИ!

- МВД по Республике Ингушетия просит лиц, обладающих значимой информацией об их местонахождении, сообщить по телефонам 7 (8732) 22-42-87 и 7 (8734) 55-01-54 либо 102, - добавили в полиции.

- Семья готова выплатить крупное вознаграждение за любую информацию, - уточнил дядя.