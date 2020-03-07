Скандал перед боем: Фергюсон "поцеловал" Нурмагомедова во время дуэли взглядов

В Лас-Вегасе состоялась первая встреча Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона накануне боя, который должен пройти 18 апреля в Бруклине. На пресс-конференции бойцы обменялись резкими высказываниями. Хабиб обвинил Фергюсона в трусости и заметил, что тот никогда не дрался на улице, а случись такое, Нурмагомедов "сломал бы его". Дагестанец назвал своего соперника хорошим бойцом, но тупым и недалеким человеком. Фергюсон не стал опускаться до прямых оскорблений, однако заявил, что не даст Нурмагомедову выпрыгнуть из октагона, "как это бывало раньше".

Также соперники поспорили, чье происхождение лучше. Хабиб заявил, что он "спустился с гор в буквальном смысле" и поэтому готов ко всему. Фергюсон пытался хвалиться своими мексиканскими корнями, за что получил от Хабиба насмешки. В конце пресс-конференции обо пообещали победить, а Фергюсон даже - что вытрет кровь Нурмагомедова с пола его папахой после боя.

После пресс-конференции была дуэль взглядов, во время которой Фергюсон зачем-то положил свой пояс к ногам Нурмагомедова, а тот после пары гневных реплик пнул его ногой. На это Фергюсон сложил губы "уточкой" и послал своему сопернику воздушный поцелуй.