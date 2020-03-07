"Нужно решить жилищные вопросы": Кадыров рассказал о продаже своих скакунов

Рамзан Кадыров прокомментировал интерес Госдепа США и конгрессменов к его "бизнесу и банковским счетам" за рубежом.

Глава Чечни ссылается на документ департамента Госдепа, занимающегося изучением "предпринимательской деятельности Кадырова за пределами Российской Федерации».

- Госдеп возмущен, что ОАЭ и Фонд имени шейха Халифа финансируют инвестпроекты и оказывают поддержку предпринимателям. Меня абсолютно не волнует, что пишут конгрессмены и, что им отвечает Госдеп, - написал Кадыров в социальных сетях. - У меня есть своя страна, свой Президент, свое Федеральное Собрание. Я никогда не имел в России и за рубежом никакого бизнеса, нет у меня счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа.

Прокомментировал глава Чечни и периодически возникающую информацию о его скакунах, участвующих в больших скачках по всему миру.По данным конгрессменов Малиновски и Уилсона, изложенным в письме госсекретарю США Помпео, скакуны принесли Рамзану Кадыров доход в миллион долларов, который не был отражен в декларации. Также американцев обеспокоила финансовая активность ОАЭ в Чечне, куда было вложено порядка 350 миллионов долларов. Конгрессмены считают, что это - нарушение режима санкций в отношении России и Рамзана Кадырова.

- Мои лошади давали работу тренерам, жокеям, конюхам. Гонорары уходили на содержании лошадей и персонала. Почти половину лошадей уже продал и подарил любителям конного спорта. Полученный доход будет указан в декларации, если это интересно. У меня большая семья, нужно решить жилищные вопросы детей. Все средства от реализации скакунов я распределил между детьми, чтобы они уже думали об обустройстве своей жизни, закладывали фундамент, - пояснил Рамзан Кадыров. - Как и мой дорогой отец Ахмат-Хаджи Абдулхамидович, я всё посвятил им. Всё, что имею, оставил семье. Моя жизнь – мой народ и моя семья! Если Госдепу и конгрессменам интересно, я подробно просветил бы их о состоянии дел с соблюдением прав человека в ЧР, рассказал бы о «бизнесе и счетах».

Кадыров считает, что в Чечне права человека соблюдаются в сто раз лучше, чем в США или в странах-сателлитах.

- Нет, не права человека беспокоят госдеп и авторов запроса, - уверен лидер Чечни. - Они днем и ночью думают, чего бы такого сделать, чтобы подорвать стабильность, мир и порядок в ЧР, вызвать недовольство народных масс, хаос и беспорядки. Успокойтесь, господа! Ничего из этого не получится.