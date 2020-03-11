2020-03-11T16:19:01+03:00
Общество

"Ученые в растерянности": как живет единственная в России девушка, не чувствующая боли

Врачи со всего мира опускают руки, а фонды называют больных "нерентабельными" [фото, эксклюзив kp.ru]
Антон ШАПОВАЛОВ
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Патимат Нурмагомедова, мама девушки, собирает деньги, чтобы поднять дочку с коляскиПатимат Нурмагомедова, мама девушки, собирает деньги, чтобы поднять дочку с коляскиФото: Личный архив героя публикации
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Еще младенцем в роддоме Амина Закриева удивила всех, когда не заплакала от укола. О мужественности никто не подумал - не тот возраст. Ребенку потом делали другие инъекции, и результат был таким же. На второй день после родов врачи признались, что подобного никогда не видели.

Амина грызет пальцы. Потом у нее не станет ногтевых пластин Фото: Личный архив героя публикации

Амина грызет пальцы. Потом у нее не станет ногтевых пластинФото: Личный архив героя публикации

Доктора утешали мать: это последствия внутриутробной инфекции, все пройдет. Но перед родами Патимат Нурмагомедова носила, по данным анализов, абсолютно здорового ребенка. Да и сама она близка к медицине - медсестра по образованию. Поэтому не поверила словам специалистов и пошла лично разбираться в проблеме.

- Дошла до инфекциониста, и она мне сказала: "Нет у нее никакой инфекции", - вспоминает Патимат. - Она предположила, что это сбой в иммунной системе. Это тоже неверный диагноз.

В три месяца у Амины поднялась температура, но она никак не реагировала на недуг. Жаропонижающие не помогали. В шесть прорезались зубки. Вместо соски она жевала (и прогрызала) язык - и совершенно не чувствовала боли. К семи месяцам четыре зуба выпали.

- Начинала снова ходить к нашим врачам. Одна и та же тема, - признается Патимат. - Нам предложили лечение, обещали, что к году пройдет. Но ничего не прошло.

Амина пытается жить полноценно, но не всегда получается Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Амина пытается жить полноценно, но не всегда получаетсяФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Однажды мать встретила ребенка без диагноза и с симптомами, как у Аминат. Она порекомендовала его семье клинику в Москве, где мальчика вылечат. И они ее послушали. За день до отъезда родители случайного малыша забрали копии документов Амины. Так история болезни Амины стала известна столичным врачам.

- Все нам говорили, что надо в Москву ехать. Но муж был против. Говорил, что у нас полный Дагестан знакомых врачей. И все то доценты, то профессора. Я опустила руки. Жива, здорова, и слава Аллаху, - рассказывает Патимат. Впоследствии отец бросил проблемную семью.

Амина с мамой на свадьбе брата Фото: Личный архив героя публикации

Амина с мамой на свадьбе братаФото: Личный архив героя публикации

В Москве все-таки выявили, чем больна девочка.

- Мы оказались в НИИ педиатрии. В палату зашел врач, взял анализы и тут же выпалил - у нас синдром врожденной нечувствительности к боли с ангидрозом.

Как живет единственная в России девушка, не чувствующая боли

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В интернете и на приемах Патимат выяснила, что это редкое, плохо изученное заболевание. В мире с таким диагнозом ходит около ста человек, а в России Амина - одна-единственная. Главная особенность болезни - аутоагрессия, намеренное причинение себе увечий. Из-за этого у девочки нет ногтей: она их себе выгрызла.

Люди с таким недугом, кроме того, не потеют. Как чуть весной потеплеет - у Амины жар под 39, летом будет под 40. А, заведи ее в холодную комнату, температура упадет до 35. Это и есть ангидроз - отсутствие терморегуляции.

Основная беда больных врожденной нечувствительностью к боли - они не подозревают, когда у них возникли проблемы со здоровьем. Патимат рассказала "КП - Северный Кавказ" о том, что в Германии такой же ребенок умер в песочнице. Оказалось, у него воспалился аппендикс, но мальчик не чувствовал этого и скончался в неведении.

Амина с мамой Фото: Личный архив героя публикации

Амина с мамойФото: Личный архив героя публикации

С синдромом Амина живет уже 18 лет. На домашнем обучении она официально освоила программу девяти классов, но де-факто - читать и писать не умеет. Все из-за болезни. Зато девушка научилась делать что-то по хозяйству - помыть, нарезать, убрать, принести, найти.

Правда, уже давно половину из этого Амина не может делать. Когда Патимат была на работе, дочь неудачно развернулась и упала. В итоге тазовая кость с левой стороны серьезно разрушилась. Теперь девушка прикована к инвалидной коляске.

3D-снимок тазобедренной костей Фото: Личный архив героя публикации

3D-снимок тазобедренной костейФото: Личный архив героя публикации

Недавний пост Патимат о походе с дочкой в кино. Фото: скрин-шот

Недавний пост Патимат о походе с дочкой в кино. Фото: скрин-шот

Шансов полностью вылечиться у Амины нет. Даже фонды называют таких больных "нерентабельными". Но девушка мечтает снова встать на ноги - для этого нужна 3D-реконструкция разрушенной кости. За дело могут взяться медики из Испании, Турции и Южной Кореи. Но даже по скромным примеркам операция обойдется в 30,7 тысяч долларов, или 2,2 миллиона рублей.

Патимат просит помощи у неравнодушных читателей "Комсомольской правды". Она объявляет сбор средств на операцию:

- 5469 6000 1221 8251 (Патимат Амировна Н.).

- 89387850781 (Qiwi-кошелек).

- amina0410 (PayPal).

ИСТОЧНИК KP.RU

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