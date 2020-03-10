«Интересы государства превыше формальностей»: Кадыров оценил предложение, позволяющее Путину идти на пятый срок

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал предложение депутата Валентины Терешковой, предложившей после внесения поправок в Конституцию обнулить количество президентских сроков. Изменения позволят Владимиру Путину избираться ещё на два срока в случае принятия поправок в Конституцию.

Чеченский лидер посчитал предложение не только оправданным, но критически важным для будущего страны.

— Россия находится на переломном этапе развития государства, политического строя и общества, — написал Кадыров в соцсетях. — От того, какой мы выберем дальнейший путь, какой сделаем выбор на этом пути, зависит будущее нашего Отечества, наших потомков. Я внимательно слежу за дискуссией по поправкам в Конституцию. Я хочу напомнить свою твёрдую позицию — интересы государства превыше формальностей в любых вопросах. Поэтому со всей ответственностью заявляю, что нельзя ни под каким предлогом сохранить действующую норму о количестве сроков пребывания президента в должности!

Чеченский лидер подчеркнул, что Владимир Путин на протяжении 20 лет трудится на благо граждан и именно благодаря его трудам Россия вновь обрела статус сверхдержавы, с которой считаются на мировой арене.

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

— Президент получил Россию, истерзанную войнами, атаками международного терроризма, внутренними противоречиями. Страна находилась на грани полного развала. Он же смог возродить Россию, армию, экономику, сплотил граждан и вернул былую силу, мощь с славу. Если мы хотим, чтобы эти тенденции сохранялись, если хотим жить в могучей державе, необходимо внести поправки, позволяющие действующему президенту участвовать в выборах после конституционной реформы. И на этих выборах народ поддержит Владимира Путина. — заявил глава Чечни.

Кроме того, Рамзан Кадыров призвал не реагировать на реакцию западных стран по данному вопросу. Ведь в данный момент решаются ключевые внутренние вопросы государства, которые касаются лишь его граждан.

— Вижу как некоторые любят оглядываться на Запад. Мол, что там скажут? Знаете, мне совершенно безынтересно, как в Лондоне, Брюсселе или Вашингтоне воспримут изменения в Конституцию России! Они мечтают о нашей слабости, а мы с нашим национальным лидером сохраним и укрепим мощь и единство!

Напомним, что для обсуждение такой серьёзной инициативы в Думу был вызван сам президент. Владимир Путин заявил, что инициативу, поддержанную большинством депутатов, должен рассмотреть Конституционный суд.

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