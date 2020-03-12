Смена пола, роман с Джиганом, эро-вечеринки и «Дом-2»: как живёт самый известный транссексуал Кавказа

Она спала с Джиганом, обольстительными формами сводила с ума участников «Дома-2», становилась объектом жестокой травли, меняла пол, танцевала стриптиз и участвовала в эротических шоу. Она — мальчик по имени Тахир из Нальчика, поверивший в свою мечту.

Юноша родился в 1981 году небогатой семье: отец был дальнобойщиком, мать — продавщицей в магазине. С самого детства он чувствовал потребность в необычном самовыражении: с удовольствием наряжался в платья сестры, интересовался косметикой. К 15 годам Тахир сомневался, что родился в нужном ему теле, начав влюбляться в товарищей со двора.

Тахир в детствеФото: СОЦСЕТИ

— Их было двое. Я была по уши влюблена в Аскера, он был удивительным красавчиком. В Игоря тоже, наверное, но чуточку меньше. Конечно, я этого не показывала, но ревновала их и старалась всеми силами мешать им «стать мужчинами», — считает Эрика .

На Кавказе открыто заявить о своих пристрастиях для Тахира было равносильно самоубийству. Поэтому парень пытался изображать из себя нормального, даже истошно старался завести отношения с девушкой. Тщетно.

erikabody27 Тахир всегда был женственным мальчиком

— Я человек тысячи оскорблений. Нет, миллиарда оскорблений. Я столько в своей жизни пережила этого. Меня пытались исправить, пытались втоптать в грязь. Именно поэтому я уверена, что оскорбления — это пустые слова. Кто бы и что не говорил, я всегда шла и продолжаю идти своей дорогой, — заявляет транссексуал.

В конце-концов юноша не побоялся сказать родителям, что хочет быть девушкой и мечтает уехать в Москву. Для родных это было шоком. Отец и мать наложили строжайшее вето даже на упоминание этой идеи. Но 22-летнего Тахира было уже не остановить. Он понимал, что может получить долгожданную свободу самовыражения. Тем более, что в столице его ждала подруга Анзорина — бывший друг детства, который тоже сменил пол.

erikabody27 Долгое время девушка танцевала стриптиз

Парень продал телефон, чтобы купить билет на поезд и навсегда покинул родительский дом. Первое время зарабатывать приходилось, танцуя стриптиз в столичных клубах. По счастью, Тахир и Анзорина обладали великолепной пластикой и хорошей школой, даже выступали вместе на конкурсе молодых талантов «Нальчикские зори». Вместе с ними, кстати, выступала и Сати Казанова. Но девушке повезло больше, её взяли на «Фабрику». А транссексуалам приходилось выкручиваться.

По счастью, подругам помогла известная транссексуалка Варвара Странжей. Их пригласили в шоу «Магические леди» и Тахир оказался в кругу единомышленников. Здесь парень понял, что хочет сменить пол. По совету одной из танцовщиц, начал принимать гормональные препараты. Следующие пять лет шло превращение, закончившееся операцией. Сама Эрика утверждает, что нож хирурга касался лишь половых органов и грудных желёз, однако фанаты замечают изменения формы носа и губ.

erikabody27 Тахир превратился в сексуальную красавицу Эрику

«Дом-2»

На популярнейшую телестройку страны в 2007 году пришёл уже не юноша, а эффектная девушка. Парни тут же начали ухаживать за красавицей. Даже когда Эрика призналась, правда не отпугнула восхищённых ребят — они продолжили флиртовать. Вскоре у девушки появился первый парень — осетин Александр Гобозов, с которым они поселились в отдельном VIP-домике.

Позже окажется, что отношения в паре не были безоблачными и ухажёр нередко поднимал руку на Эрику. Вскоре они расстаются, а Эрика легко находит нового избранника — новенького участника по имени Вова Хурс. С ним девушка уходит с телестройки, чтобы строить «нормальные отношения». К тому моменту смелость помогла Эрике осуществить мечту. Она стала звездой и одной из самых ярких участниц телепроекта.

erikabody27 Эрика на проекте Дом-2

В 2010 Эрика вернётся в «Дом-2» и объявит, что строить отношения не намерена. Ей просто захотелось помочь одному из участников, Венцеславу Венгржановскому, создать привлекательный, яркий стиль. Спустя некоторое время, транссексуалка отправляется в свободное плавание.

Роман с Джиганом и светская жизнь

Обретя имя, Эрика с удовольствием использовала его магию. Теперь в шоу транссексуалов она была «гвоздём» программы и именно на неё приходила полюбоваться публика. Как девушка рассказывала в интервью «КП», она решила покинуть телестройку из-за «маленькой» зарплаты, которая едва ли могла утолить возросшие аппетиты. «Тех крох, 1000 долларов, которые платят новичкам, мне едва ли хватало на маникюр», — рассказывала Кишева.

Рэпер Джиган. Фото: YouTube

Девушка подалась в светскую жизнь и стала раскручивать свой образ в соцсетях. Чтобы поддержать образ и напомнить о себе, в 2016 году Кишева заявила, что спала с известным рэпером Джиганом.

— У меня было немало известных поклонников. И могу открыто заявить, что с мужчинами из шоу-бизнеса, богемы и искусства я больше не лягу в постель! Они — самые извращённые. Некоторые имена лучше не называть, так как они сейчас «счастливые мужья и папы». Но то, что в их числе был Джиган — это уже не тайна, поэтому признаю: секс у нас был, — заявила Кишева в интервью Super.ru.

При чём Эрика не постеснялась раскрыть интимные подробности: по её словам, у знаменитости не очень большой «перчик», что её крайне разочаровало. Позже девушка заявила, что жалеет о том, что рассказала правду. Но, всё же, от слов не отказалась.

Эрика Кишева после превращенияФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Я пару раз отказывала в этом интервью, но почему-то все-таки решилась. И я задалась вопросом, зачем? Я ведь первая, кто вопит про справедливость, что подлость — это чрезвычайно плохо, а то, что я сделала, иначе как подлостью не назовешь. Я не хотела даже себе отвечать на этот вопрос, но ответила и вам отвечу. Как-то давно после того, что было, он мне сказал, мол, в людных местах меня «не пали». Это отложилось в моем подсознании, и черная сторона моей личности пересилила светлую, и я это сделала, — писала Эрика в своём Instagram.

С тех пор прошло больше четырёх лет. Девушке несколько раз приходилось удалять свою страницу в соцсетях. Возможно, потому что она крайне любит эпатировать публику слишком откровенными фотографиями. Эрика не стесняется собственной сексуальности, что и привлекает десятки тысяч фанатов.

Эрика не стесняется публиковать провокационные фото и видео. Это - цветочки.

Чем же сейчас занимается бывшая звезда «Дома-2»? Сейчас у некогда невероятно популярной Эрики меньше 15 тысяч фолловеров. В соцсетях она ведёт аккаунт, в котором пытается показать свою яркую и богемную жизнь: танцы на шесте, алкоголь, развратные кадры и накаченные красавцы. Кроме того, она не стесняется делиться сексуальными и опытом. Однако в реальной жизни девушка работает парикмахером-стилистом. И ведёт свой фотоблог.

Интересно, что большая часть активных подписчиков Эрики — женщины, которые восхищаются её образом и красотой. Резко негативных откликов найти не удалось: то ли звезда «чистит» соцсети, то ли волна бурной ненависти и осуждения соотечественников, для которых такая развязность неприемлема, схлынула вместе с интересом публики.