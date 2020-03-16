2020-03-16T19:57:38+03:00
Происшествия

«Пустил их пожить по доброте душевной»: случайные сожители переселили старика из дома в кому

66-летнего дагестанского дедушку избили до полусмерти и выбросили из квартиры [видео]
Андрей ФАДЕЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Иллюстративное фото / кадры из больницы / фото подозреваемого. Источник: пресс-служба ГУ МВД по Республике ДагестанИллюстративное фото / кадры из больницы / фото подозреваемого. Источник: пресс-служба ГУ МВД по Республике ДагестанФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Случайные сожители выселили радушного дагестанского дедушку из дома на больничную койку, в кому. История произошла в дагестанском Буйнакске.

Предыстория трагедии звучит, кажется, безоблачно. Пожилой мужчина увидел на улице девушку, которой некуда было пойти. Дедушка пожалел её и с истинным кавказским радушием разделил с ней кров и хлеб. Вот только добром дело не кончилось.

— Через некоторое время объявился 34-летний мужчина, знакомый этой девушки. Сам он назвался братом, но кто он ей на самом деле, установит следствие. Его дедушка тоже пустил под свою крышу. И вот получилась история: он пустил их пожить по чистой доброте душевной, а они отплатили ему жестокостью. Избили до полусмерти и выбросили из дома, — рассказал «КП - Северный Кавказ» источник, близкий к следствию.

Случайные гости отправили радушного дагестанского дедушку в кому.

Глава пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева уточнила нам, что, по словам «брата», конфликт вспыхнул на бытовой почве. Подробности склоки установят следователи. Известно, что старика били с такой силой, что он впал в кому на месте.

— Это произошло 13 марта, в районе 20:00. Заявление к нам буквально пришло из центральной горбольницы, по факту, потому сам он уже не мог его написать, — поясняет глава пресс-службы МВД. — Множественные удары по голове, закрытая черепно-мозговая травма, кома. Сегодня суд заключил подозреваемого под стражу на два месяца.

Дедушке его доброта стоила здоровья, а нападавшему может стоить долгих лет заключения. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», санкция которой подразумевает лишение свободы на срок до 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Холода продержатся до конца недели на Ставрополье
Банк УРАЛСИБ предлагает памятную серебряную монету, приуроченную к 150-летнему юбилею со дня рождения Ленина
Аграрный университет в Ставрополе закрыли из-за угрозы коронавируса
Фирма в Ставрополе задолжала по налогам 54,6 миллиона рублей
На Ставрополье две школьницы отравились самогонкой
Ставрополь посетил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
Кадыров сообщил об итогах заседания штаба по борьбе с коронавирусом
ВТБ профинансировал крупное предприятие спиртовой промышленности в Северной Осетии
В Ставрополе открыли круглосуточную горячую линию по коронавирусу
Цветы в Ставрополе переживут возобновившиеся морозы
На Ставрополье молодожёны будут жениться под мелодии Победы
Уроженец Ставрополья Олег Скрипочка возвращается из Космоса
В Ингушетии у энергосетевой компании похитили 250 миллионов рублей
На Ставрополье начали дезинфицировать маршрутки
В Ставрополе предлагают наказывать тех, кто распространяет фейки о коронавирусе
Вузы Ставропольского края уходят на карантин из-за угрозы коронавируса
На Ставрополье заведующая аптекой присвоила более двух миллионов рублей