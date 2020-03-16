«Пустил их пожить по доброте душевной»: случайные сожители переселили старика из дома в кому

Случайные сожители выселили радушного дагестанского дедушку из дома на больничную койку, в кому. История произошла в дагестанском Буйнакске.

Предыстория трагедии звучит, кажется, безоблачно. Пожилой мужчина увидел на улице девушку, которой некуда было пойти. Дедушка пожалел её и с истинным кавказским радушием разделил с ней кров и хлеб. Вот только добром дело не кончилось.

— Через некоторое время объявился 34-летний мужчина, знакомый этой девушки. Сам он назвался братом, но кто он ей на самом деле, установит следствие. Его дедушка тоже пустил под свою крышу. И вот получилась история: он пустил их пожить по чистой доброте душевной, а они отплатили ему жестокостью. Избили до полусмерти и выбросили из дома, — рассказал «КП - Северный Кавказ» источник, близкий к следствию.

Случайные гости отправили радушного дагестанского дедушку в кому.

Глава пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева уточнила нам, что, по словам «брата», конфликт вспыхнул на бытовой почве. Подробности склоки установят следователи. Известно, что старика били с такой силой, что он впал в кому на месте.

— Это произошло 13 марта, в районе 20:00. Заявление к нам буквально пришло из центральной горбольницы, по факту, потому сам он уже не мог его написать, — поясняет глава пресс-службы МВД. — Множественные удары по голове, закрытая черепно-мозговая травма, кома. Сегодня суд заключил подозреваемого под стражу на два месяца.

Дедушке его доброта стоила здоровья, а нападавшему может стоить долгих лет заключения. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», санкция которой подразумевает лишение свободы на срок до 8 лет.