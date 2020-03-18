С улицы Чечни — в Швейцарию: как слепой котенок-путешественник нашел хозяина

Жизнь Лаки началась с неприветливой для бездомышей улицы Грозного, где заболевание отняло зрение. В любой момент котенка могла сцапать собака или задавить машина. Но Лаки, как настоящему счастливчику, повезло выжить и найти семью в Швейцарии!

В Чечне кроху приютила и назвала «Лаки», что на английском языке значит «везунчик», 18-летняя волонтер Замира. Не первый год она помогает местным беспризорникам выздороветь и найти хозяина. У девушки в импровизированном приюте на съемном жилье живут десятки хвостатых — у каждого своя нелегкая судьба. Лаки стал новеньким. Глазки у него еще были, но уже не видели.

После операции кроха стал очень милым

Несколько раз в день Замира обрабатывала их специальными средствами, чтобы избежать заражения. Спасти зрение вместе с ветеринарами старалась до последнего. Но в клинике в итоге приняли решение глаза удалить. Впрочем, Лаки не стал жить хуже:

Даже без зрения котенок рос как обычный кот.

Но бесконечно жить с другими кошками в приюте он не мог. Искали дом. Отозвалась девушка Евгения из Швейцарии со своим супругом-иностранцем. Однако когда Лаки уже везли в аэропорт выяснилось, что без чипа в Европу котенка не пустят. Всему дали отбой. Замира переживала, что этим все и кончится. Но нет. Устранив проблемы с пересечением границы, она отправила маленького путешественника навстречу счастью.

Слепой котенок из Чечни уехал жить в Швейцарию.

- Совсем не боится прыгать на стулья, столы, тумбочки, шторы, - рассказывает Евгения Хофманн. - Спрыгивает почти сразу и без помощи. Это наш первый опыт жизни со слепым котёнком. И что я скажу? Абсолютно обычный в своих проявлениях малыш.

Довольная мордочка сегодня

Кроме Лаки у пары живут два кота Лили и Мося. Новенького те встречали насторожено, обнюхивая сумку, где он сидел, на расстоянии. Сегодня веселая компания устраивает погромы дома вместе. Вот один из подтверждающих это кадров:

В отсутствие хозяев кот не скучает

- Лаки играет, бесится, повторяет всё за старшими. Уже научился жалобно мяукать перед подачей еды. До этого стоически держался и молчал, - отмечает Евгения. - Скоро закончится курс антибиотиков, оставим только иммуноукрепляющее. И питание изменили на шестиразовое, чему Лаки несказанно рад.