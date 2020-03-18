«Я Вас искренне и нежно люблю»: Валентина Терешкова призналась в любви Кадырову

Депутат Госдумы, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова обратилась к главе Чечни Рамзану Кадырову. В своём видеопослании известная россиянка благодарит политика за поддержку, радуется, что имеет возможность с ним пообщаться и признается в любви.

— Рамзан Ахматович, спасибо Вам огромное. Я тронута тем, что я имею возможность и поговорить с Вами, и побеседовать с Вами о вашей прекрасной стране. И знайте, что я Вас искренне и нежно люблю, — признается первая в мире женщина-космонавт.

Напомним, что чеченский лидер высказался против «господ за рубежом и их подручных», которые ополчились против Валентины Терешковой. Женщину стали упрекать за предложенное ей обнуление сроков предыдущих президентов.

— Они надеялись, что через несколько лет Владимир Путин уйдёт из политики, Россия превратится в третьесортную страну, которую Запад и США заставят стоять по стойке «смирно». Не вышло! — написал Кадыров.

Терешкова призналась в любви Рамзану Кадырову.

По его мнению, Владимиру Путину надо дать право избираться на выборах. А далее дело за народом.

Как отметил руководитель Чечни, Терешкову критикуют только те, кто не думает о будущем России. А сама депутат, будучи депутатом, тонко чувствует «мысль народа».

— Депутат Госдумы Валентина Терешкова - трезвый политик, сильная личность, уважаемый в обществе человек, — заявил Кадыров. — Я выражаю решительную поддержку Валентине Владимировне! Вы поступили абсолютно правильно, озвучив мысли народа России!

Ранее Кадыров публично поддержал инициативу и признался, что это своевременное решение, которое соответствует интересам государства.

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