"Квадрат за 4 рубля": главу района в Дагестане отпустили из-под стражи по рекомендациям депутатов Госдумы

Верховный суд Дагестана из-за положительных характеристик четырех депутатов Государственной Думы выпустил из СИЗО главу Ахтынского района республики Османа Абдулкеримова. Чиновника отправили под стражу 10 марта, а выпустили уже 18 марта, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Верховного суда.

5 марта 2020 года СКР по Дагестану завел уголовное дело по второй части 286 статьи УК РФ. Уже на следующий день Абдулкеримов был его фигурантом. По данным следователей, в ноябре 2017 года чиновник продал муниципальный участок, площадь которого - 5,2 тысячи квадратных метров, продал за 21 тысячу рублей. То есть, один квадратный метр земли стоил четыре рубля. Кадастровая стоимость участка равна 2,8 миллиона рублей.

- При этом на указанном земельном участке отсутствовало какое-либо строение принадлежащее мужчине, - сказано в сообщении Следственного комитета по Дагестану.

10 марта этого года Советский районный суд Махачкалы арестовал Абдулкеримова на два месяца. Но под стражей мужчина пробыл чуть больше недели. Защита обжаловала решение, и Верховный суд Дагестана постановил перевести мужчину под домашний арест. Вот как обосновали приговор в суде:

- Придя к выводу, что сама по себе тяжесть преступления без учета сведений о личности подозреваемого, наличии у него жены-инвалида, а также положительной характеристики от 4 депутатов Государственной Думы ФС РФ, не могут служить достаточным основанием для избрания самой строгой меры пресечения.

Под домашним арестом Абдулкеримов пробудет два месяца, до мая. Следствие закрепляет доказательную базу дела.