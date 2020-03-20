"Квадрат за 4 рубля": главу района в Дагестане отпустили из-под стражи по рекомендациям депутатов Госдумы
Верховный суд Дагестана из-за положительных характеристик четырех депутатов Государственной Думы выпустил из СИЗО главу Ахтынского района республики Османа Абдулкеримова. Чиновника отправили под стражу 10 марта, а выпустили уже 18 марта, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Верховного суда.
5 марта 2020 года СКР по Дагестану завел уголовное дело по второй части 286 статьи УК РФ. Уже на следующий день Абдулкеримов был его фигурантом. По данным следователей, в ноябре 2017 года чиновник продал муниципальный участок, площадь которого - 5,2 тысячи квадратных метров, продал за 21 тысячу рублей. То есть, один квадратный метр земли стоил четыре рубля. Кадастровая стоимость участка равна 2,8 миллиона рублей.
- При этом на указанном земельном участке отсутствовало какое-либо строение принадлежащее мужчине, - сказано в сообщении Следственного комитета по Дагестану.
10 марта этого года Советский районный суд Махачкалы арестовал Абдулкеримова на два месяца. Но под стражей мужчина пробыл чуть больше недели. Защита обжаловала решение, и Верховный суд Дагестана постановил перевести мужчину под домашний арест. Вот как обосновали приговор в суде:
- Придя к выводу, что сама по себе тяжесть преступления без учета сведений о личности подозреваемого, наличии у него жены-инвалида, а также положительной характеристики от 4 депутатов Государственной Думы ФС РФ, не могут служить достаточным основанием для избрания самой строгой меры пресечения.
Под домашним арестом Абдулкеримов пробудет два месяца, до мая. Следствие закрепляет доказательную базу дела.
ИСТОЧНИК KP.RU