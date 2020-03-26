2020-03-26T14:02:40+03:00
Общество

Глава правительства Дагестана ушел на карантин по коронавирусу

Премьер-министр отдыхал с семьей за границей
Евгения СОКОРЕВА
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Артем Здунов. Фото: официальный сайт Правительства РДАртем Здунов. Фото: официальный сайт Правительства РД
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Председатель правительства Республики Дагестан Артем Здунов самоизолировался со своей семьей после заграничного отпуска. Премьер-министр больше недели не был замечен на работе. Сегодня на сессии парламента Дагестана объяснение озвучил глава республики Владимир Васильев:

- Он был в краткосрочном отпуске за границей с семьей, когда начала развиваться вся эта ситуация [распространение COVID-19]. Вернулся – я сам попросил его самоизолироваться. Работает со мной удаленно, постоянно на связи. 28 марта срок его самоизоляции подходит к концу. Он выйдет на работу. Все тесты сдал – здоров, - заявил глава республики собравшимся.

На 26 марта в Дагестане не выявили ни единого случая заражения коронавирусом. Но 10 человек сегодня госпитализировали с подозрением на COVID-19.

- Первичные тесты на COVID-2019 у них положительные, однако для окончательного заключения биоматериал направлен в федеральный Научный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Больные размещены в изолированные боксы Республиканского центра инфекционных болезней, - рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе Минздрава РД.

Уточняется, что шестеро заболевших приехали из регионов и стран, где были зарегистрированы случаи коронавируса. Это Лондон, Турция и Москва. «Остальные трое имели контакт с зараженными» - говорят в министерстве здравоохранения Дагестана.

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- Роспотребнадзором установлен полный круг всех близких и контактировавших с заболевшими, им рекомендовано уйти в самоизоляцию, общаться с близкими и родными они могут посредством телефонной связи и социальных сетей, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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