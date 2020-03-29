2020-03-29T16:37:48+03:00
Общество

Россиянка сожгла 65 тысяч рублей, обрабатывая их от коронавируса

Сбережения москвички сгорели в прямом смысле этого слова
Ася АСРЯН
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Женщина не учла, что бумажные купюры имеют металлическую защитную полоскуЖенщина не учла, что бумажные купюры имеют металлическую защитную полоскуФото: Олег ЗОЛОТО
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Бдительная жительница столицы решила «обезопасить» себя от коронавируса. Правда, необычный способ женщины не только не помог ей сохранить здоровье, но и немного пошатнул ее финансовое состояние.

Так, чтобы «обеззаразить» свои купюры, она положила их в микроволновую печь. Через несколько секунд деньги затрещали, пишет «Комсомольская правда».

Итог операции печальный – сбережения москвички сгорели в прямом смысле этого слова. Женщина не учла, что бумажные купюры имеют металлическую защитную полоску.

Фото: © Instagram

Фото: © Instagram

По словам «бдительной» россиянки, она лишилась 65 тысяч рублей. Инцидент так расстроил её, что о неудачном опыте москвичка решилась поведать подписчикам в Instagram:

- Ну я была, скажем так, «в легком» шоке, а вы когда-нибудь дезинфицировали деньги в микроволновке, - написала она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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