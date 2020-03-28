Издатели и распространители Ставрополья просят не закрывать газетные киоски

В Ставропольском крае на время карантина до 5 апреля перестали работать все точки распространения периодической печати. Произошло это в рамках выполнения постановления о закрытии всех розничных точек продаж в регионе в связи с угрозой распространения коронавируса.

- Мы получили предписания от администраций городов и в соответствии с ними закрыли все точки сегодня в 6 часов утра, - говорит Андрей Пилипенко, заместитель директора «Союзпечати» Ставрополя. - Нам пригрозили 300-тысячными штрафами в случае невыполнения постановления. Это катастрофический удар по распространителям периодики, мы несем огромные убытки. На наш взгляд, точки продажи прессы не представляют опасности для населения. В киоске одно окно, никто не входит и не выходит, как в тех же сетевых продовольственных магазинах.

По мнению ставропольских издателей и распространителей, которых опросила «КП», под удар попадают все и последствия для отрасли могут быть катастрофическими.

- Есть письмо с разъяснениями от Минпромторга России, в котором говорится о том, что печатные СМИ относятся к товарам первой необходимости для населения и нельзя ограничивать их продажу, - говорит один из ставропольских распространителей.

По словам распространителей, они уже приняли меры, чтобы обезопасить своих сотрудников и покупателей: дезинфицируют монетницы и ручки, печатную продукцию выкладывают на прилавки в перчатках, сами продавцы работают в масках.

Примечательно, что в Европе никто торговать газетами не запрещал. В охваченной эпидемией Италии распространители отмечают небывалый спрос на печатную продукцию, ведь людям сегодня особенно важно узнавать новости. Для старшего поколения газета – по-прежнему основной источник информации.

По словам главы Международной ассоциации СМИ Уилкинсона, не зафиксировано ни одного случая заражения человека коронавирусом от газеты, журнала, письма.

- Газеты практически стерильны из-за особенностей процесса печати, - отмечает Уилкинсон.

- Кроме того, согласно исследованиям британских ученых, наносившим вирус COVID-19 на различные поверхности, на пластике и нержавеющей стали вирус «живет» трое суток, а на бумаге — не более суток.