"Везде один": Нурмагомедов рассказал о грустной прогулке по карантинному городу в США
29 марта, за день до полного закрытия границ России, Хабиб Нурмагомедов покинул страну. В Соединенные Штаты дагестанец летел со спешкой, ведь пока не известно, когда в стране возобновят международное авиасообщение. Если бы чемпион UFC в легком весе промедлил, то бой, возможно, был бы сорван.
Но Нурмагомедов успел уехать и по приезде выложил сториз в Instagram с подписью "Скучняки в городе". Позже спортсмен встретился с другом Шамилем Завуровым и сходил в баню. Оттуда началась пешая прогулка по пустому городу.
"Какой год был на этой неделе". Сториз Нурмагомедова
Позже Хабиб поделился впечатлениями от такого одинокого променада:
- Один гулял по улице, один сидел в кафе. Как вы думаете, насколько масштабны будут последствия от этой суеты? Здоровья нам всем.
Бой Нурмагомедова с Тони Фергюсоном пройдет 18 апреля без зрителей, сообщил накануне глава UFC Дана Уайт. Из-за запрета на проведение массовых мероприятий турнир UFC 249 могут перевести в другую страну. По словам отца Нурмагомедова Абдулманапа, среди возможных мест рассматривают Объединенные Арабские Эмираты. Дана Уайт уже сообщил, что определился с городом, но пока не скажет, где организует турнир. Менять дату не будут.
ИСТОЧНИК KP.RU