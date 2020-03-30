2020-03-30T11:03:26+03:00
Общество

"Везде один": Нурмагомедов рассказал о грустной прогулке по карантинному городу в США

Спортсмен спешил в Америку, чтобы бой с Фергюсоном не отменили
Варвара АНТОНОВА
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Хабиб НурмагомедовХабиб НурмагомедовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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29 марта, за день до полного закрытия границ России, Хабиб Нурмагомедов покинул страну. В Соединенные Штаты дагестанец летел со спешкой, ведь пока не известно, когда в стране возобновят международное авиасообщение. Если бы чемпион UFC в легком весе промедлил, то бой, возможно, был бы сорван.

Но Нурмагомедов успел уехать и по приезде выложил сториз в Instagram с подписью "Скучняки в городе". Позже спортсмен встретился с другом Шамилем Завуровым и сходил в баню. Оттуда началась пешая прогулка по пустому городу.

"Какой год был на этой неделе". Сториз Нурмагомедова

"Какой год был на этой неделе". Сториз Нурмагомедова

Позже Хабиб поделился впечатлениями от такого одинокого променада:

- Один гулял по улице, один сидел в кафе. Как вы думаете, насколько масштабны будут последствия от этой суеты? Здоровья нам всем.

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"Один гулял по улице, один сидел в кафе". Пост Нурмагомедова
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Бой Нурмагомедова с Тони Фергюсоном пройдет 18 апреля без зрителей, сообщил накануне глава UFC Дана Уайт. Из-за запрета на проведение массовых мероприятий турнир UFC 249 могут перевести в другую страну. По словам отца Нурмагомедова Абдулманапа, среди возможных мест рассматривают Объединенные Арабские Эмираты. Дана Уайт уже сообщил, что определился с городом, но пока не скажет, где организует турнир. Менять дату не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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