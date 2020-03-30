Количество заболевших коронавирусом в КБР на 30 марта 2020 года: выявлены два новых случая

Количество заболевших коронавирусом в КБР за сутки увеличилось до шести. В республике выявили два новых случая, теперь зараженных - шесть. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба Кабардино-Балкарии.

Согласно тексту сообщения, два новых пациента приехали в регион из ОАЭ. В госпиталь заболевшие были изолированы несколько дней назад, сейчас они под медицинским наблюдением. Пациенты переживают коронавирус легко, без симптомов.

- Все, контактировавшие с ними лица, находятся в самоизоляции, санитарно-эпидемиологические службы осуществляют контроль их состояния, - сказано в сообщении оперативного штаба.

Четыре человека, которых госпитализировали с признаками COVID-2019, находятся в стабильном состоянии. Пока что нет никаких изменений, все проходят лечение.

В больнице остаются 27 человек. У 11 жителей Кабардино-Балкарии болезни не нашли, их выписали. По состоянию на 30 марта 2020 года на самоизоляции находятся 1044 человек.