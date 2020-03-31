2020-03-31T15:43:06+03:00
Общество

Всеобщий режим самоизоляции в Ставрополе: до какого числа продлится и как будет действовать

Всеобщий режим самоизоляции в Ставрополе и других районах края ввел губернатор [аудио]
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Всеобщий режим самоизоляции в Ставрополе и других городах и районах вводится на неделю. Губернатор региона подписал постановление, по которому с 22 часов 31 марта до 6 часов утра 6 апреля на обязательную самоизоляцию уходят все жители края, а до 12 числа - люди старше 65 лет. Из документа следует, что покинуть место проживания можно только в случаях:

- обращения за экстренной медицинской помощью и прямой угрозы жизни и здоровья;

- следования к месту разрешенной на карантине работы или передвижения из-за деятельности, не приостановленной на карантин (транспортные услуги и доставка входят в этот пункт);

- при выносе мусора и следовании в ближайшую аптеку или магазин;

- во время выгула домашних питомцев не дальше 100 метров от дома.

Режим самоизоляции также предполагает обязательное соблюдение социальной дистанции, когда человек не может приблизиться к другому ближе чем на 2 метра. Ограничение касается всех, кто оказывается в общественном месте или общественном транспорте. Исключение сделали только для такси.

Органам исполнительной власти и самоуправления Ставрополья, а также всем бизнесменам региона поручено следить за соблюдением дистанции между сотрудниками, в том числе через нанесение специальной разметки в зданиях и на территории. Но лучше, если работу всех предприятий до 6 апреля переведут в дистанционный формат.

Ограничения не коснутся организаций, обеспечивающих связь, правоохранительных и других органов власти, чья работа связана с защитой жизни, здоровья, безопасности граждан, а также на граждан, имеющих специальные пропуска, выданные работодателем

Кроме того, из-за пандемии коронавируса с 31 марта до 1 июня всем санаториям, гостиницам, домам отдыха, пансионатам, детским лагерям, кемпингам и аналогичным объектам Ставрополья запрещается принимать новых гостей, если только человек не находится в служебной командировке. Все, кто уже заселились в санатории на курортах КМВ, останутся до дня выезда на самоизоляции.

Cамоизоляция: ситуация с коронавирусом на Ставрополье на 31 марта

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Министерству туризма и оздоровительных курортов СК губернатор поручил отложить до 1 июня 2020 года проведение всех запланированных мероприятий, которые должны были повысить туристический поток. А Минфину - выделить деньги из резервного фонда региона на закупку аппаратов ИВЛ, медицинских масок, дезинфицирующих средств, антисептиков и других средств для борьбы с распространением COVID-19.

За исполнением всеобщего режима самоизоляции в Ставрополе будет следить МВД и Роспотребнадзор края, которые обязаны принимать меры по пресечению нарушений предписаний и ограничений. Всех, кто не соблюдает карантин, будут наказывать по части 1 статьи 19.4 КоАП РФ. Предусмотрено наказание в виде предупреждения или штрафа от пятисот до одной тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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