Коронавирус в Ставрополе, новости на 31 марта 2020 года: выросло число заболевших в крае
Коронавирус в Ставрополе, новости на 31 марта 2020 года: губернатор Ставрополья сообщил на своей странице в Инстаграм, что на сегодняшний день в крае выросло число пациентов с подозрением на коронавирус.
Cамоизоляция: ситуация с коронавирусом на Ставрополье на 31 марта
Среди них: 6 человек из Невинномысска, 1 из Кировского округа и 1 человек из Ставрополя.
Все они ждут результатов повторных проб из Новосибирского центра «Вектор». А пока они помещены на карантин, изолированы и находятся под медицинским наблюдением.
Владимир Владимиров добавил, что пациентов с подтверждённым диагнозом по-прежнему 6. Один из них уже готовится к выписке.
В регионе на лечении на данный момент находятся шесть пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Как сообщили в пресс-службе Минздрава края, все они лежат в изолированных палатах. Их состояние удовлетворительное.
Губернатор_на Ставрополье обязательный режим домашнего нахождения.Из-за сложной обстановки на территории Ставропольского края губернатор Владимир Владимиров распорядился о введении обязательного режима домашнего нахождения с 31 марта с 22:00
Под медицинским наблюдением находятся 2033 человек, 1952 из них соблюдают самоизоляцию на дому. 14-дневный карантин завершился для 1223 человек – с них снято медицинское наблюдение.
ИСТОЧНИК KP.RU