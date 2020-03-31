2020-03-31T18:12:40+03:00
Общество

Коронавирус в Ставрополе, новости на 31 марта 2020 года: выросло число заболевших в крае

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Ставрополе на 31 марта 2020 года [информация обновляется]
Ася АСРЯН
Поделиться:
Все они ждут результатов повторных проб из Новосибирского центра «Вектор». А пока они помещены на карантин, изолированы и находятся под медицинским наблюдениемВсе они ждут результатов повторных проб из Новосибирского центра «Вектор». А пока они помещены на карантин, изолированы и находятся под медицинским наблюдениемФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Коронавирус в Ставрополе, новости на 31 марта 2020 года: губернатор Ставрополья сообщил на своей странице в Инстаграм, что на сегодняшний день в крае выросло число пациентов с подозрением на коронавирус.

Cамоизоляция: ситуация с коронавирусом на Ставрополье на 31 марта

00:00
00:00

Среди них: 6 человек из Невинномысска, 1 из Кировского округа и 1 человек из Ставрополя.

Все они ждут результатов повторных проб из Новосибирского центра «Вектор». А пока они помещены на карантин, изолированы и находятся под медицинским наблюдением.

Владимир Владимиров добавил, что пациентов с подтверждённым диагнозом по-прежнему 6. Один из них уже готовится к выписке.

В регионе на лечении на данный момент находятся шесть пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Как сообщили в пресс-службе Минздрава края, все они лежат в изолированных палатах. Их состояние удовлетворительное.

Губернатор_на Ставрополье обязательный режим домашнего нахождения.Из-за сложной обстановки на территории Ставропольского края губернатор Владимир Владимиров распорядился о введении обязательного режима домашнего нахождения с 31 марта с 22:00

Под медицинским наблюдением находятся 2033 человек, 1952 из них соблюдают самоизоляцию на дому. 14-дневный карантин завершился для 1223 человек – с них снято медицинское наблюдение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Волонтерские центры ЕР по всей стране помогают гражданам в борьбе с коронавирусом
По всей стране начали работу волонтерские центры “Единой России”. Они оказывают помощь гражданам из группы риска во время пандемии. На данный момент в них работают 76 327 активистов
Мария Бутина о самоизоляции: Моя бабушка в мессенджерах делится рецептами, а я готовлю тюремный дневник к публикации
Приговоренная к полутора годам заключения в США, и депортированная из Америки в Россию предприниматель, публицист и политическая активистка поделилась с «Комсомолкой» тем, как она переносит карантин, связанный с коронавирусом
Новости 24
Чиновники Чечни отдадут половину своих зарплат врачам республики
Сенатор-магнат подарит ветеранам Дербента по 1 млн рублей
Кадыров показал пустые улицы Чечни
В Дагестане заявили о покупке аппаратов ИВЛ и кислородных баллонов
Звезда КВН из Пятигорска записала смешной ролик о самоизоляции
В Ставрополе врачи сообщили о состоянии пациентов с коронавирусом
Кадыров прокомментировал видео с «джедаями» из Росгвардии и карательными мерами в Чечне
В Ставрополе заработал колл-центр для поддержки предпринимателей
В Ставрополе в краевой больнице увеличили производство масок
В Ставрополе выпал кратковременный град
В Ставрополе на оживлённых перекрёстках изменился режим работы светофоров
В Ставрополе из-за коронавируса все МФЦ приостановили работу
«Болезнь не щадит молодых»: Кадыров предупредил об опасности коронавируса
Банковские операции и порядок гашения кредитов
На Ставрополье в детских садах продолжается режим свободного посещения
По Ставропольскому краю ударят заморозки
Ставрополь закупает 123 аппарата искусственной вентиляции легких
В Ставрополе в больнице увеличили производство средств защиты от коронавируса