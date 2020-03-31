Коронавирус в Ставрополе, новости на 31 марта 2020 года: выросло число заболевших в крае

Коронавирус в Ставрополе, новости на 31 марта 2020 года: губернатор Ставрополья сообщил на своей странице в Инстаграм, что на сегодняшний день в крае выросло число пациентов с подозрением на коронавирус.

Cамоизоляция: ситуация с коронавирусом на Ставрополье на 31 марта 00:00 00:00

Среди них: 6 человек из Невинномысска, 1 из Кировского округа и 1 человек из Ставрополя.

Все они ждут результатов повторных проб из Новосибирского центра «Вектор». А пока они помещены на карантин, изолированы и находятся под медицинским наблюдением.

Владимир Владимиров добавил, что пациентов с подтверждённым диагнозом по-прежнему 6. Один из них уже готовится к выписке.

В регионе на лечении на данный момент находятся шесть пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Как сообщили в пресс-службе Минздрава края, все они лежат в изолированных палатах. Их состояние удовлетворительное.

Губернатор_на Ставрополье обязательный режим домашнего нахождения.Из-за сложной обстановки на территории Ставропольского края губернатор Владимир Владимиров распорядился о введении обязательного режима домашнего нахождения с 31 марта с 22:00

Под медицинским наблюдением находятся 2033 человек, 1952 из них соблюдают самоизоляцию на дому. 14-дневный карантин завершился для 1223 человек – с них снято медицинское наблюдение.