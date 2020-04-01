2020-04-01T12:38:58+03:00
Общество

Первая смерть от коронавируса в Чечне: женщина приехала в регион из Москвы

Это первая смерть от коронавируса в Чечне и СКФО
Антон ШАПОВАЛОВ
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Первая смерть от коронавируса в ЧечнеПервая смерть от коронавируса в ЧечнеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Первая смерть от коронавируса в Чечне: в Грозном от болезни погибла 83-летняя пенсионерка. Женщина приехала в республику из Москвы. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике Рита Термулаева.

По ее словам, пациентка умерла утром. О плохом состоянии 31 марта говорил министр здравоохранения Чечни Сулейманов Эльхан:

- Женщина 83 лет находится под особым наблюдением врачей. Ее дыхание поддерживает аппарат ИВЛ.

С умершей контактировало больше 200 человек, все они сейчас на карантине.

Согласно данным оперативного штаба, по состоянию на 1 апреля в республике зафиксировали десять заболевших COVID-2019. 31 марта Сулейманов уверял, что состояние большинства заразившихся удовлетворительное, болезнь протекает легко. Материалы девяти жителей Чечни, первые тесты которых дали положительный результат, отправлены в Москву для повторного исследования.

В Чеченской Республике объявили карантин. Жителям запрещается выходить из дома без необходимости. За соблюдением норм следит полиция.

- Режим самоизоляции не применяется к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным, - сказано в указе Рамзана Кадырова.

Власти ограничили поездки по территории республики. Аэропорт Грозного отменил все рейсы, кроме "Грозный-Москва" и "Москва-Грозный". Однако в республике уточнили, что билеты будут продавать только тем, у кого есть чеченская прописка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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