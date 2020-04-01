2020-04-01T16:24:01+03:00
Общество

«Леди в белых халатах — 2020»: итоги конкурса и призы

«Комсомольская правда» подводит итоги конкурса среди самых прекрасных медиков Ставрополья
Андрей ФАДЕЕВ
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Итоги конкурса от «Комсомольской правды»Итоги конкурса от «Комсомольской правды»Фото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ
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Наши прекрасные, обаятельные и незаменимые «Леди в белых халатах»! Пришла пора подводить итоги конкурса среди самых блистательных сотрудниц медицинских учреждений Ставропольского края. «Комсомольская правда» сердечно благодарит участниц, главных врачей и сотрудников Министерства здравоохранения Ставропольского края, помогавших в организации нашего конкурса.

К сожалению, его окончание выпало на нелёгкое время: была объявлена пандемия коронавируса и наши красавицы сейчас проявляют свои самые лучшие профессиональные качества. Трудятся без устали, не жалея себя. Спасают жизни. И мы лишний раз убеждаемся, что высочайший престиж этой профессии подтверждён благородством избравших её людей!

Ввиду существующих ограничений церемония награждения «Леди в белых халатах» пройдет позже, чем мы планировали, по окончании карантина. Подарки и сувениры победительницам от «Комсомольской правды» и её официальных партнёров непременно дождутся своего часа. С бесконечной благодарностью и радостью мы вручим их медикам, победившим коронавирус!

Итак, первое место с результатом 71 085 голосов занимает заведующая гастроэнтерологическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы, главный гастроэнтеролог министерства здравоохранения Ставропольского края, и, конечно же, врач высшей квалификационной категории Марина Перекалина! Победительница на 30 тысяч голосов обогнала ближайшую преследовательницу и по праву заняла вершину нашего пьедестала!

Второе место занимает врач анестезиолог-реаниматолог в Ставропольской краевой клинической больнице, а также «Клинике Инновационных Технологий» Елена Ракитина. Её результат колоссален — 41 424 голоса!

И третьей становится старшая медицинская сестра в хирургическом торакальном отделении Ставропольского краевого клинического онкодиспансера Ольга Ерохина! Она набрала 32 684 голоса, оторвавшись от ближайшей преследовательницы на 22 тысячи «сердечек»!

Поздравляем победительниц! Подробности о церемонии награждения, призах и подарках для участниц конкурса мы сообщим позже, связавшись с участницами по электронной почте. По всем вопросам, касающимся конкурса, связывайтесь с редакцией. Спасибо, и успехов вам, наши самые прекрасные «Леди в белых халатах»!

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Они выбрали одну из самых благородных профессий. Они не имеют права ошибиться. И мы доверяем им свои жизни. Своё здоровье. И они облегчают нашу боль, дарят надежду, помогают словом и делом. Они — прекраснейшие из женщин, леди в белых халатах, берегущие нас от беды (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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