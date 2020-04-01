«Я готов нарушить все законы»: Кадыров закрывает Чечню на жесткий карантин

Рамзан Кадыров принимает жесткие меры по предотвращению распространения коронавируса в Чечне. Глава республики заявил о закрытии всех границ и наложил запрет на любые передвижения – будь это автотранспорт, поезд или самолет. Выход из дома без острой необходимости уже считается нарушением. А аэропорт Грозного отменил все рейсы, кроме «Грозный-Москва» и «Москва-Грозный».

Безлюдная Чечня из-за коронавируса - видео.

Но с 5 апреля регион переходит на режим тотальной самоизоляции, при которой даже местные жители в отъезде не смогут вернуться домой в республику. Кадыров заявляет:

Кадыров про коронавирус: "Готов нарушить все законы, чтобы не умирали мои граждане".

- Кто хочет вернуться домой, он должен вернуться до 5 апреля. После этого впускать не будут. Если касается безопасности народа, мне без разницы – самолётом, поездом, - заявил Рамзан Кадыров. - Я готов нарушить все законы, чтобы не умирали мои граждане! Готов пожертвовать собой, умереть за свой народ, чтобы они жили.

Кроме того, глава Чечни обратился к федеральному центру: «Принимайте объективные решения, не опаздывайте». И выразил уверенность, что власти на местах сами должны решать, как останавливать распространение заразы, даже если придется применять «жесткие меры» к нарушителям карантина.

Вероятно, решение Кадырова закрыть Чечню связано с первой смертью больного COVID-19 в республике и всем СКФО. Утром 1 апреля оперштаб сообщил, что в госпитале Грозного скончалась 83-летняя женщина, которая прибыла в регион с коронавирусом из Москвы, и до изоляции контактировала с больше 200 человек. Всех уже нашли и посадили на карантин под наблюдение врачей. Теперь в изоляции остаются 9 пациентов с подтвержденным диагнозом.

Кстати, накануне Рамзан Кадыров поделился новостью, что чиновники республики отдадут половину своих месячных зарплат врачам, работающим с больными COVID-19. Со слов главы Чечни, члены правительства, депутаты, главы муниципалитетов и командный состав подразделений правоохранительных органов сами изъявили желание, обратившись к нему через оперштаб.