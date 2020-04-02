Как коронавирус изменил жизнь в Ставрополе

Нерабочую неделю жители Ставрополя, как и многих других городов России, встретили на природе и во дворах. Призыву оставаться дома мало кто внял. Люди массово ринулись жарить шашлыки.

– В последний день перед указом о самоизоляции народа было очень много, - говорит продавщица пивного магазина на улице Родосская Ставрополя. – А теперь приходят редко и только за сигаретами.

Общественные места в Ставрополе резко опустели к 30 мартаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Многие приезжие разбежались по родным домамФото: Варвара АНТОНОВА

На улицах пустынно. Почти каждый третий прохожий - в маске, некоторые - в кожаных или медицинских перчатках.

– Мам, не нужны мне маски. Ты не понимаешь что ли? Их носят только больные или идиоты, считающие, что это им поможет, – ярился молодой мужчина, споря со своей матерью.

Многие люди все-таки ходят в маскахФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В одном из крупных гипермаркетов на юге Ставрополя, куда я отправился закупиться перед самоизоляцией, было уже безлюдно. У полок с туалетной бумагой мужчина после консультаций с женой взял сразу 40 рулонов, несмотря на призывы магазинного диктора о том, что дефицита товаров не будет. И правда - даже гречка была на месте. Макарон и риса - тоже валом. По словам кассиров, ажиотаж к вечеру спал, средний чек вырос. На кассе мужчина передо мной отдал за покупки 16 тысяч рублей, притом что в тележке были только продукты и бытовая химия. И это, по словам кассирши, не предел. Некоторые оставляли по 50 тысяч за раз и уезжали с багажниками, доверху забитыми покупками.

Магазины (все, кроме продуктовых) закрылиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По словам продавцов, с дезинфекцией в магазине — порядок: руки обеззараживают, перчатки носят. Только вот достаточно ли этого?

– Конечно, страшно заболеть, - призналась кассир Лена. - Мы в группе риска, но это работа. Стараюсь обезопасить себя максимально. Домой тут тоже закупаюсь, но овощи, фрукты тщательно мою. Как от земли оттираю. Ведь покупатели трогают, выбирают.

– А чего мне делать - я свежее хочу, - объясняет свою разборчивость одна из пожилых покупательниц. - Я так привыкла жить, не учи меня!

Студентов почти всех вузов отправили на каникулы - не на онлайн-обучениеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В магазине - ограничительные линии, но люди и так держат дистанцию. Кассиров защитили прозрачным стеклом, через маленькое окошко они принимают деньги, другие контакты невозможны. В трех аптеках, куда я заглянул по пути из гипермаркета, продавцов тоже отделяет стекло. Передача денег — через узкие окошки. Антисептиков и масок нигде нет. Защиту для лица провизоры советуют шить самостоятельно из марли.

Такие же маски предлагают нам шить аптекариФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- С противовирусными лекарствами проблем нет, но цены поднялись, - рассказала одна из продавцов. - «Кагоцел» 31 марта стоил до 460 рублей за 20 таблеток, в обычные дни – 260. «Ремантадин» до 230 рублей, в обычные дни – 130.

Больницы города и другие места активно дезинфицируютФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На подходе домой мимо меня проезжает машина с громкоговорителем. Я и другие навьюченные пакетами с покупками люди замираем, слушая суровый голос диктора, зачитывающий текст постановления о самоизоляции.

– Жесть, - реагирует сосед Ваня. - Как Левитан, будто войну объявляют.

Мы еще некоторое время стоим, осмысливая услышанное, а потом расходимся по домам. Хорошо, когда войну можно выиграть, просто сидя дома.