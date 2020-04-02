Как коронавирус изменил жизнь в Ставрополе
Нерабочую неделю жители Ставрополя, как и многих других городов России, встретили на природе и во дворах. Призыву оставаться дома мало кто внял. Люди массово ринулись жарить шашлыки.
– В последний день перед указом о самоизоляции народа было очень много, - говорит продавщица пивного магазина на улице Родосская Ставрополя. – А теперь приходят редко и только за сигаретами.
Общественные места в Ставрополе резко опустели к 30 мартаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Многие приезжие разбежались по родным домамФото: Варвара АНТОНОВА
На улицах пустынно. Почти каждый третий прохожий - в маске, некоторые - в кожаных или медицинских перчатках.
– Мам, не нужны мне маски. Ты не понимаешь что ли? Их носят только больные или идиоты, считающие, что это им поможет, – ярился молодой мужчина, споря со своей матерью.
Многие люди все-таки ходят в маскахФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В одном из крупных гипермаркетов на юге Ставрополя, куда я отправился закупиться перед самоизоляцией, было уже безлюдно. У полок с туалетной бумагой мужчина после консультаций с женой взял сразу 40 рулонов, несмотря на призывы магазинного диктора о том, что дефицита товаров не будет. И правда - даже гречка была на месте. Макарон и риса - тоже валом. По словам кассиров, ажиотаж к вечеру спал, средний чек вырос. На кассе мужчина передо мной отдал за покупки 16 тысяч рублей, притом что в тележке были только продукты и бытовая химия. И это, по словам кассирши, не предел. Некоторые оставляли по 50 тысяч за раз и уезжали с багажниками, доверху забитыми покупками.
Магазины (все, кроме продуктовых) закрылиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
По словам продавцов, с дезинфекцией в магазине — порядок: руки обеззараживают, перчатки носят. Только вот достаточно ли этого?
– Конечно, страшно заболеть, - призналась кассир Лена. - Мы в группе риска, но это работа. Стараюсь обезопасить себя максимально. Домой тут тоже закупаюсь, но овощи, фрукты тщательно мою. Как от земли оттираю. Ведь покупатели трогают, выбирают.
– А чего мне делать - я свежее хочу, - объясняет свою разборчивость одна из пожилых покупательниц. - Я так привыкла жить, не учи меня!
Студентов почти всех вузов отправили на каникулы - не на онлайн-обучениеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В магазине - ограничительные линии, но люди и так держат дистанцию. Кассиров защитили прозрачным стеклом, через маленькое окошко они принимают деньги, другие контакты невозможны. В трех аптеках, куда я заглянул по пути из гипермаркета, продавцов тоже отделяет стекло. Передача денег — через узкие окошки. Антисептиков и масок нигде нет. Защиту для лица провизоры советуют шить самостоятельно из марли.
Такие же маски предлагают нам шить аптекариФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
- С противовирусными лекарствами проблем нет, но цены поднялись, - рассказала одна из продавцов. - «Кагоцел» 31 марта стоил до 460 рублей за 20 таблеток, в обычные дни – 260. «Ремантадин» до 230 рублей, в обычные дни – 130.
Больницы города и другие места активно дезинфицируютФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
На подходе домой мимо меня проезжает машина с громкоговорителем. Я и другие навьюченные пакетами с покупками люди замираем, слушая суровый голос диктора, зачитывающий текст постановления о самоизоляции.
– Жесть, - реагирует сосед Ваня. - Как Левитан, будто войну объявляют.
Мы еще некоторое время стоим, осмысливая услышанное, а потом расходимся по домам. Хорошо, когда войну можно выиграть, просто сидя дома.
Объявление для жителей Ставрополя.Видео: соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU