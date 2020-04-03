Дезинфекция от коронавируса в Ставрополе: что и как обрабатывают в городе от вируса

Дезинфекция от коронавируса в Ставрополе проходит не только в центре города. И как показал мэр Андрей Джатдоев, обрабатывается все - начиная с проезжей части, заканчивая лавками на аллеях.

Дороги дезинфицируют в Ставрополе.

Борьба с вирусом ведется вручную и с помощью спецтехники.

Обработка дорогиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Используется раствор на основе хлорактивных веществ. Опрыскивают и протирают все контактные поверхности.

Дезинфекция Тропы здоровья в Ставрополе.

Обрабатывают качели на детских площадках и турники на спортивных, протирают остановки.

Дезинфекция детской площадки на проспекте ЮностиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Как видим, даже популярные для прогулок тропы в лесу не обошли вниманием.

От коронавируса обрабатывают детские площадки и скверы города.

Проще говоря, все места, попадающие в категорию общественных, дезинфицируются работниками в спецзащите. Даже путь следования к аптеке или магазину. Конечно, в число первоочередных объектов попадает общественный транспорт:

Общественный транспорт дезинфицируют регулярно несколько раз в деньФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Что касается подъездов многоэтажек - здесь ответственность легла на ТСЖ и УК.

Отметим, что за дезинфекцию улиц краевого центра отвечает МинЖКХ Ставрополья. И обрабатывается не только Ставрополь, но также города КМВ, Буденновск, Михайловск, Невинномысск, Георгиевск и другие населенные пункты. Региональный бюджет потратит на это 12 млн рублей.