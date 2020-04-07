2020-04-07T17:58:18+03:00
Общество

«Покажите больных!»: в Осетии неверящие в эпидемию коронавируса атаковали охрану больницы

Толпа требовала прохода на закрытую из-за карантина территорию [видео, аудио]
Евгения СОКОРЕВА
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Происходящее попало на видеоПроисходящее попало на видео
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Во Владикавказе неверящие в существование коронавируса пошли штурмовать Республиканскую клиническую больницу скорой помощи. Утром 7 апреля толпа заявилась на проходную, требуя от охранника показать им больных COVID-19. Уговаривали запустить на территорию как гостей – якобы пришли навестить больного коронавирусом по приглашению. Потом в лоб требовали признаться, а есть ли больные COVID-19 вообще.

Штурм больницы в Северной Осетии.Жители Северной Осетии пришли КБСП, как они сообщают, "по приглашению". Однако их не пустили. Тем временем, сотрудник охраны проговорился на видео о том, что больных нет

Разговор «активистов» с сотрудниками охраны на видео:

- Больных нет, куда идете?

- А коронавирусом больные? Нас пригласили! Где они лежат?!

- Здесь лежат, но как увидеть? Там везде закрыто, карантин. Никого не запускаем.

- Врача хотим увидеть, от него узнать.

- Звоните врачу.

- Как связаться?

- Звоните больному. Спрашивайте.

- А у него телефона нет. Забрали телефон, когда ложился.

- Значит, никак.

Когда настырное упорство успехом не увенчалось, неизвестные «пошли ва-банк». Признались, по сути, что никто их не ждет, культурно поинтересовавшись: «Честно скажите, у вас есть больные с коронавирусом?». Но охранники снова ответили: «Это к врачам».

Местные реагируют на происходящее двояко. Многие переживают, что ни к чему хорошему такое нездоровое любопытство не приведет. Есть и сторонники героев ролика. Сходятся лишь во мнении, что в конкретно этой истории больше всего не повезло охраннику, который просто выполнял свою работу, но стал мишенью «активистов».

Отметим, что на 7 апреля в Северной Осетии выявлено всего 9 случаев заражения коронавирусом. У всех заболевших легкое течение болезни, поэтому в госпитализации они не нуждаются, а сидят на домашнем карантине под контролем врачей. Но в Республиканской клинической больнице скорой помощи находятся и «тяжелые» пациенты с подозрением на COVID-19. Сегодня стало известно о смерти одного из них. Скончался 83-летний житель от пневмонии с тяжелой патологией, чей первичный тест показал коронавирус. Еще четверо пациентов – две мамы с детьми, с подозрением на COVID-19 лежат в Республиканской детской больнице. У них самочувствие удовлетворительное.

Министр здравоохранения РСО-А Тамерлан Гогичаев про больных коронавирусом в республике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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