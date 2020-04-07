«Дикарем пожить чуть-чуть»: на Ставрополье супруги спрятались от коронавируса в бункере

Пока многие ставропольцы жалуются, что вынуждены скучать, сидя в самоизоляции, житель села Александровского счастлив. Вместе с супругой они соорудили так называемый бункер, где проживают с того момента, как только в Россию «пришел коронавирус».

Как ставропольская пара выживает в бункере во время коронавируса 00:00 00:00

— Мы решили с женой резко перейти жить в бункер, чтобы не заразиться коронавирусом, не попасть в это месиво. Наш бункер – это подвал под домом. Мы не успели его нормально благоустроить. А сейчас уже и хозяйственные магазины закрыты, чтобы закупить материалы для ремонта. Мы поставили в бункере кровать, холодильник, микроволновку, — делится Артур Брутян.

36-летний ставрополец профессионально занимается гиревым видом спорта, ни раз становился победителем всероссийских соревнований. У мужчины бизнес по ремонту бытовой техники, а также два магазина, которые он сдал в аренду на время коронавируса.

— Нам за аренду платят 50 тысяч рублей, это наш доход сегодняшний. Так как с женой вдвоем вынуждены, как и другие сидеть в самоизоляции. Раз в месяц выходим из бункера, чтобы купить продукты питания.

Фото: скрин видео с ютуба

Правда, покидать бункер супругам приходится не только из-за похода в магазин. Душ находится в доме, туда семья вынуждена подниматься каждый день.

— Честно говоря, нам хочется от комфорта уйти иногда, дикарем пожить чуть -чуть, романтика такая. Ведь надоедает, когда все легко дается, а в таких условиях жить полезно и характер будет закаляться, — рассуждает Артур.

А чтобы не скучать в своем бетонном бункере ставропольский предприниматель решил вырастить утят в инкубаторе в домашних условиях. Признается, что не разбирается в этом деле, но ждет утят, которые должны вылупиться через две недели:

-— Будем с утятами играть. Плюсы жизни в селе: можно в огород выйти, не с кем не контактируя, шашлыки пожарить. Сам я не курю, не пью, ведем с женой здоровый образ жизни. И понимаем, что этот вирус никого не щадит: ни спортсменов, ни корреспондентов, ни богатых, ни бедных. Он всех убивает, и чтобы не попасть в число умерших, я лучше тут перетерплю.

Фото: скрин видео с ютуба

Жить в бункере пара планирует еще как минимум полгода. Глава семьи признается, что у них на самом деле переизбыток общения. Дело в том, что как только они берутся за дело, снимают видео и выкладывают на свой ютуб-канал.

— Подписчики постоянно пишут, звонят, я бы еще полгода ни с кем бы не говорил, морально отдохнул бы, честно говоря, — признается ставрополец Артур.