2020-04-07T17:36:13+03:00
Общество

Коронавирус в КБР, последние новости на 8 апреля 2020: число заболевших уменьшилось

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КБР на 8 апреля 2020 года
Евгения СОКОРЕВА
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В республике первый выздоровевшийВ республике первый выздоровевшийФото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирус в КБР, последние новости на 8 апреля 2020: один пациент выздоровел.

- Из госпиталя особо опасных инфекций выписан первый выздоровевший. В госпитале остаются 7 человек, заболевших коронавирусной инфекцией. Еще 5 находятся в самоизоляции дома под наблюдением врачей и получают медицинскую помощь амбулаторно, заболевание переносят в легкой и бессимптомной форме, - рассказали в оперштабе республики.

На 8 апреля в Кабардино-Балкарии число заболевших коронавирусом уменьшилось до 12 человек. Ранее, 7 апреля, сообщалось, что за сутки в республике подтверждены еще пять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больные уже находились в самоизоляции, потому что контактировали с инфицированными COVID-19. После подтверждения диагноза на основе повторного тестирования все пятеро остаются на домашнем карантине. Болезнь у них протекает бессимптомно, в легкой форме. Госпитализация не требуется. Большинство старше 40 лет.

- Из ранее госпитализированных с подтвержденной коронавирусной инфекцией первые пациенты идут на поправку, готовятся к выписке, - отмечают в оперштабе КБР.

В республике действует режим обязательной самоизоляции населения. Жителей просят не выходить из дома без острой необходимости.

- Чаще всего заражение происходит через физический контакт и прикосновение к лицу. Поэтому чаще мойте руки, не трогайте немытыми руками лицо, обрабатывайте поверхности, убирайте и проветривайте помещения, - рекомендуют специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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