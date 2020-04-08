Число заболевших коронавирусом в Осетии на 8 апреля 2020 года составило 9 человек

Число заболевших коронавирусом в Осетии на 8 апреля 2020 года составляет 9 человек. У всех болезнь протекает в легкой форме. Поэтому инфицированные не помещены в стационар, а лечатся дома под контролем врачей. Но есть и печальная новость. В больнице Владикавказа умер 83-летний пациент с подозрением на COVID-19. Его экспресс-тест показал положительный результат, а смерть наступила из-за пневмонии с тяжелой патологией. Людей из окружения скончавшегося больного уже проверяют.

Состояние средней тяжести у годовалой пациентки с первично подтвержденным коронавирусом в Республиканской детской клинической больнице. Девочка вернулась в Осетию из Москвы. Еще в этой же больнице находится 14-летний мальчик, также с первым положительным тестом на COVID-19. Его состояние оценивают как удовлетворительное.