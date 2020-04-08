2020-04-08T12:15:52+03:00
Общество

На Ставрополье первый пациент умер от коронавируса

Первая смерть от коронавируса случилась на Ставрополье
Ася АСРЯН
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Ставропольские врачи сделали всё, что могли. Однако, спасти её не удалосьСтавропольские врачи сделали всё, что могли. Однако, спасти её не удалосьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Первая смерть от коронавируса на Ставрополье: 8 апреля губернатор Ставрополья вышел на связь с жителями региона, чтобы сообщить печальную новость. Один из пациентов с коронавирусной инфекцией в нашем крае скончался.

Первая смерть на Ставрополье: ситуация с коронавирусом в крае и на Северном Кавказе на 8 апреля

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Ею оказалась 53–летняя жительница Иноземцево.

Ставропольчанка обратилась к медикам, только когда у нее уже были явно выраженные симптомы.

Губернатор Ставрополья о первом умершем от коронавируса в регионе.

Состояние женщины было осложнено сопутствующим заболеванием сердечно-сосудистой системы. Об этом рассказал Владимир Владимиров.

Ставропольские врачи сделали всё что могли. Однако спасти её не удалось. Глава региона выразил сегодня глубокие соболезнования родным женщины.

Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, на сегодняшний день на Ставрополье лабораторно подтверждено 39 случаев заболевания. 6 пациентов выписаны из стационара по выздоровлению.

Под наблюдением медиков на карантине в инфекционных стационарах находятся 70 человек, еще порядка 1300 соблюдают предписание по самоизоляции на дому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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