2020-04-08T12:05:38+03:00
Общество

Индекс уровня самоизоляции в Ставрополе на 8 апреля 2020: люди все равно выходят из дома

Но в выходные дни горожане проявили сознательность
Евгения СОКОРЕВА
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Население призывают сидеть домаНаселение призывают сидеть домаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Обязательная самоизоляция со штрафами не останавливает ставропольцев от выхода на улицу. В солнечную погоду местные гуляют в лесу, выходят во двор вместе с детьми, растягивают прогулку с питомцем и поход в магазин на полчаса и больше.

Сегодня, 8 апреля, индекс самоизоляции разработчики "Яндекс Карты" оценили в 3,3 балла. Это значит, что на улице отследили много людей, которым следовало бы сидеть дома.

Накануне в Ставрополе отследили еще больше человек вне дома, чем сегодня - показатель был в 2,9 баллов. Столько же 8 апреля - в Махачкале и во Владикавказе.

Впрочем, если сравнить эти показатели с днями до введения особого режима, сейчас в Ставрополе относительно безлюдно. Особенно в выходные дни. Как видим, 4 и 5 апреля индекс держался не ниже 4 баллов, что означает - на улице почти никого не было:

Фото: "Яндекс Карты"

Фото: "Яндекс Карты"

СПРАВКА

Индекс самоизоляции – это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса. .Чем он выше, тем лучше!

Есть три уровня: 0-2,4 балла (на улице очень много людей), 2,5-3,9 (на улице много людей) и 4-5 баллов (на улице почти никого).

Показатель просто информирует население, но не используется для статистики при оценке количества людей на улицах городов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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