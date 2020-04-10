2020-04-10T14:48:51+03:00
Происшествия

Самолёт «Москва — Минеральные воды» подал сигнал бедствия

Сигнал нештатной ситуации на борту может быть связан с ухудшением состояния одного из пассажиров
Андрей ФАДЕЕВ
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Самолёт «Москва — Минеальные Воды» подал сигнал бедствияСамолёт «Москва — Минеальные Воды» подал сигнал бедствияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Самолёт «Москва — Минеральные Воды» подал сигнал бедствия 7700. Это означает, что на борту лайнера Boeing 737 произошла нештатная ситуация. Сейчас судно ещё находится в воздухе, тревожный знак зафиксирован системой отслеживания полетов гражданских самолетов FlightRadar.

Тревожный сигнал 7700 означает, что на борту аварийная ситуация. Это может быть связано как с ухудшением самочувствия одного из пассажиров лайнера, так и с любой технической неисправностью. Кроме того, система аварийного сообщения могла сработать вхолостую. Подробности будут известны лишь по приземлении. На данный момент известно лишь то, что самолёт продолжает полёт.

На данный момент воздушному судну, вылетевшему из Шереметьево в 13:00, осталось пройти порядка 225 километров до пункта назначения. Это около 20% всего расстояния. Лайнер должен приземлиться в 15:05. «Комсомольская правда» продолжает следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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