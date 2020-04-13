Ставропольскому мальчику с СМА собрали 2,5 млн долларов, но госпитализации мешает коронавирус

В конце февраля «Комсомолка» написала, что родители смертельно больного мальчика со Ставрополья должны собрать 160 млн рублей за месяц, чтобы спасти сына. Писали, надеясь на чудо вместе с семьей Илюши. Сейчас уверенно заявляем – чудеса случаются. Двухлетний Илюша Рожковский с редким генетическим заболеванием СМА выздоровеет! Мальчику сделают самый дорогой в мире укол за 2,5 млн долларов! Его мама поделилась новостью, что необходимую сумму собрали за несколько дней.

- Сбор закрыт! Слёзы застилают глаза, радостные крики и слёзы друзей и знакомых не дают сосредоточиться, - делится Юлия.

Илюша - второй ребенок в семье. Фото: личный архив семьи Рожковских

Еще 5 дней назад на счету Илюши было всего 43 млн рублей. Деньги от неравнодушных шли ежечасно, но, казалось, успеть собрать еще почти 120 млн просто невозможно. Когда же историю смертельно больного мальчика рассказала актриса и бывший депутат Мария Кожевникова, надежда загорелась.

Семье очень старалась помочь Мария Кожевникова.

Уже скоро об Илюше заговорил целый мир российского шоубиза и спорта. За день собранная сумма выросла до 64 млн рублей. Еще за один – до 75 млн.

Легендарный форвард хоккейной сборной России и НХЛ Александр Овечкин пустил с молотка свою игровую клюшку и перчатки. Игрок команды Washington Capitals Илья Ковальчук продал на благотворительном аукционе клюшку и игровой свитер с автографом. То же сделали хоккеисты Евгений Малкин и Владимир Тарасенко.

Хоккеист Овечкин устроил аукцион ради сбора для смертельно больного мальчика.

Репер Баста продал свой портрет от белорусского художника. Новость о сборе размещали у себя на страницах Алсу, Прохор Шаляпин, Катя Лель, Кристина Орбакайте, Эвелина Бледанс, Виктория Лапырева и еще многие знаменитости.

Вечером 12 апреля на счету Илюши было уже 114 млн, а сегодня стало известно то, чего все с замиранием сердца ждали – собрана вся сумма. Это 2,5 млн долларов!

- Из-за коронавируса заминка с госпитализацией, - поделилась мама мальчика с корреспондентом «КП-Северный Кавказ», - Но мы все это прорабатывали задолго, поэтому нас уже ждут в Национальном Медицинском Исследовательском Центре имени Алмазова в Санкт-Петербурге. Укол сделают там.

Тот самый укол – это генная терапия спинальной мышечной атрофии (СМА). До 2019 года заболевание считалось неизлечимым. Ребенок с таким диагнозом, выражаясь простыми словами, разучивается двигаться, глотать, дышать. Но теперь есть спасение швейцарским препаратом «Zolgensma», который вводят внутривенно.