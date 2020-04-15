2020-04-15T19:37:39+03:00
Общество

Как получить электронный пропуск в Ставрополе в период самоизоляции: пошаговая инструкция

Как получить электронный пропуск в Ставрополе. Рассказываем, как это сделать
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Иван ВИСЛОВ
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Стало известно, как получить электронный пропуск в Ставрополе в период самоизоляции. По сообщению губернатора Владимира Владимирова, получить разрешение можно двумя способами:

- через сайт "Госуслуг" - 26gosuslugi.ru;

- по "горячей линии" - 8 (800) 1000-768.

Электронный пропуск дает возможность перемещаться по Ставрополю с определенной целью. Чтобы оформить разрешение, понадобится несколько минут. Сайт "Госуслуг" может немного виснуть из-за нагрузки - корреспонденту "КП - Северный Кавказ" удалось оформить пропуск в течение пяти минут.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

1. Зайдите на свой профиль в "Госуслугах". В разделе "Популярные услуги" выберите " Оформление заявки на выход" (сейчас она обведена в красный прямоугольник).

2. Согласие. Подтвердите, что предоставленная вами информация будет правдивой, что вы несете за нее ответственность и согласны на обработку данных.

Второй этап. Подтвердите, что говорите правду. Фото: скриншот

Второй этап. Подтвердите, что говорите правду. Фото: скриншот

3. Личная информация. Впишите свое ФИО и выберете документ, который удостоверяет вашу личность. У жителя есть два выбора: "паспорт" и "иной документ". Если вы авторизированный пользователь, то многие данные должны появиться сами собой.

4. Причина выхода. Укажите адрес фактического проживания и причину выхода. Жители Ставрополья могут получить пять типов пропусков:

- "Иду к врачу".

- "Иду к ветеринару".

- "Иду в магазин/аптеку".

- "Выгул домашнего животного".

- "Вынос мусора".

Каждый тип пропуска дает возможность выйти из дома на час. Для контроля укажите время, в которое выйдете на улицу.

Четвертый этап. Повод для выхода из дома. Фото: скриншот

Четвертый этап. Повод для выхода из дома. Фото: скриншот

5. Оценка риска. Ответьте на два вопроса о том, приезжали ли вы в других регионах и как чувствуете себя. И не вздумайте шутить в этом пункте! Чтобы понять серьезность ситуации, можете взглянуть на карту распространения коронавируса в СКФО, которая обновляется каждый день.

ЧТО ПОЛУЧИТСЯ

Портал выдаст вам пропуск с уникальным номером. В нем будут указаны ваши данные и то, зачем вы вышли на улицу и на какой промежуток времени документ действителен. Для удобства сотрудники "Госуслуг" генерируют QR-код, просканировав который сотрудник полиции считает все нужные сведения. Двухмерный штрихкод можно найти в вашем аккаунте на Госуслугах. Тем, кто указал адрес электронной почты на третьем этапе заполнения заявки, придет письмо с QR-код. Если не пришло - проверьте спам; нет и там - позвоните на номер "горячей линии" (8 (800) 1000-768). Пропуск выдают не более двух раз в день.

На сайте "Госуслуг", в графе "Статус заявки", можно отслеживать, действует ли ваш пропуск. Кроме того, сервис на основе ваших ответов анализирует вашу "опасность заражения" - можете ли вы инфицировать людей вокруг себя.

Электронный пропуск. Фото: скриншот

Электронный пропуск. Фото: скриншот

- Сотрудники правоохранительных органов, которые осуществляют контроль за передвижением, должны четко знать и понимать, с какой целью гражданин вышел из дома и сколько времени он уже находится на улице. При наличии такой информации выявлять нарушителей станет проще, - комментирует нововведение заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Денис Курашов

ВАЖНО УТОЧНИТЬ

Сейчас сервис работает в тестовом режиме. Его прорабатывают для того, чтобы быть готовым к ужесточению режима.

- Чтобы сделать сервис доступным для всех, нужно внести изменения в нормативно-правовые акты нашего края. Кроме того, многое зависит от того, как будет меняться эпидемиологическая ситуация в крае, - уточнил Владимир Владимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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