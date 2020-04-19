На Ставрополье дом сбежавшей невесты закидали камнями родственники жениха

В Изобильненском городском округе цыгане закидали камнями дом сбежавшей невесты. Толпа из 30 мужчин пришла разобраться, что случилось, - и разгромила все, что было поблизости. Об инциденте рассказывает пресс-служба МВД по Ставропольскому краю.

Причиной конфликта стали "финансовые разногласия". Как сообщают очевидцы, некоторое время назад семьи праздновали помолвку: девушка из цыганской семьи выходила замуж за соплеменника. По традиции, за невесту выплатили приличный калым. Цыганку забрали в дом жениха, где ей не очень-то понравилось - и она вернулась к родителям.

Оскорбленная сторона пошла забирать калым обратно, но договориться участникам не удалось. Тогда-то в ход пошли камни и ветки. Очевидцы сообщали, что было и огнестрельное оружие, но этот факт не подтвердили в полиции. Пострадали дом невесты и все машины, которые стояли на улице. Потенциальные жертвы нападения живы и здоровы.

Дом невесты обкидывают камнями за побег.

Успокоить разъяренную толпу удалось только полицейским. Всех, кто замешен в обстреле камнями, забрали в отделение.

Полиция усмиряет зачинщиков драки.

- По данному факту ОМВД России по Изобильненскому городскому округу возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных части второй статьи 213 УК РФ (хулиганство) и части первой статьи 167 УК РФ (порча имущества), - сообщают в пресс-службе МВД по Ставрополью.

Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.