2020-04-19T18:52:37+03:00
Происшествия

На Ставрополье дом сбежавшей невесты закидали камнями родственники жениха

Против нападавших завели два уголовных дела [видео]
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Комментарии: comments5
Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
Изменить размер текста:

В Изобильненском городском округе цыгане закидали камнями дом сбежавшей невесты. Толпа из 30 мужчин пришла разобраться, что случилось, - и разгромила все, что было поблизости. Об инциденте рассказывает пресс-служба МВД по Ставропольскому краю.

Причиной конфликта стали "финансовые разногласия". Как сообщают очевидцы, некоторое время назад семьи праздновали помолвку: девушка из цыганской семьи выходила замуж за соплеменника. По традиции, за невесту выплатили приличный калым. Цыганку забрали в дом жениха, где ей не очень-то понравилось - и она вернулась к родителям.

Оскорбленная сторона пошла забирать калым обратно, но договориться участникам не удалось. Тогда-то в ход пошли камни и ветки. Очевидцы сообщали, что было и огнестрельное оружие, но этот факт не подтвердили в полиции. Пострадали дом невесты и все машины, которые стояли на улице. Потенциальные жертвы нападения живы и здоровы.

Дом невесты обкидывают камнями за побег.

Успокоить разъяренную толпу удалось только полицейским. Всех, кто замешен в обстреле камнями, забрали в отделение.

Полиция усмиряет зачинщиков драки.

- По данному факту ОМВД России по Изобильненскому городскому округу возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных части второй статьи 213 УК РФ (хулиганство) и части первой статьи 167 УК РФ (порча имущества), - сообщают в пресс-службе МВД по Ставрополью.

Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.

"Весело тут у нас": последствия стрельбы камнями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Дагестане на границах городов и районов выставили блокпосты
В Железноводске из-за коронавируса устроят онлайн-высадку сада
На Ставрополье прихожан в храмах было меньше, чем полиции и казаков
На Ставрополье семья жениха забросала камнями дом невесты
Ставропольский космонавт Олег Скрипочка вернулся на Землю
В Ингушетии загорелся завод по производству батарей
На Ставрополье 26 человек вылечили от коронавируса
Стало известно, откуда была третья погибшая от коронавируса на Ставрополье
В Пятигорске выставят дополнительные КПП
В Дагестане зафиксировали 292 случая заболевания коронавирусом
В Ставрополе более трех тысяч жителей обратились в Центры занятости
На Ставрополье в спецпропусках пропишут маршрут и время передвижения
Вдова Кобзона отсудила 1,5 миллиарда у "шубного короля" Ставрополья
На Ставрополье накрыли притон, работавший за еду