Рамзан Кадыров побрился наголо из-за требований открыть парикмахерские

Рамзан Кадыров побрился налысо и опубликовал видеообращение в новом образе. Главы Чечни призвал всех мужчин республики последовать его примеру. Таким образом чиновник избежал потребности ходить к парикмахеру.

- Салоны, парикмахерские не работают, поэтому я побрил голову, как это делали наши предки, это очень полезно. Наш Пророк тоже брил голову. Побрейте свои головы, - сказал Кадыров на видео.

Рамзан Кадыров побрился налысо.Видео: личная страница

Местные жители связывают поступок политика с многочисленными просьбами в эфире заседаний оперативного штаба Чечни. Пользователи из республики хотят, чтобы открыли парикмахерские и салоны красоты.

Все заведения, в том числе - барбершопы, закрыты в Чечне с конца марта. Республика стала одним из первых регионов, в котором ввели комендантский час. По состоянию на 21 апреля в Чечне зафиксировали 303 случая заболевания коронавирусом. Пять инфицированных умерли, 19 - выздоровели.