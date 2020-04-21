2020-04-21T20:28:30+03:00
Общество

Рамзан Кадыров побрился наголо из-за требований открыть парикмахерские

Видеообращение с новой прической глава Чечни опубликовал в соцсетях
Антон ШАПОВАЛОВ
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Рамзан Кадыров. Фото: скриншотРамзан Кадыров. Фото: скриншот
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Рамзан Кадыров побрился налысо и опубликовал видеообращение в новом образе. Главы Чечни призвал всех мужчин республики последовать его примеру. Таким образом чиновник избежал потребности ходить к парикмахеру.

- Салоны, парикмахерские не работают, поэтому я побрил голову, как это делали наши предки, это очень полезно. Наш Пророк тоже брил голову. Побрейте свои головы, - сказал Кадыров на видео.

Рамзан Кадыров побрился налысо.Видео: личная страница

Местные жители связывают поступок политика с многочисленными просьбами в эфире заседаний оперативного штаба Чечни. Пользователи из республики хотят, чтобы открыли парикмахерские и салоны красоты.

Все заведения, в том числе - барбершопы, закрыты в Чечне с конца марта. Республика стала одним из первых регионов, в котором ввели комендантский час. По состоянию на 21 апреля в Чечне зафиксировали 303 случая заболевания коронавирусом. Пять инфицированных умерли, 19 - выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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