Глава Ставрополя: «Основная задача — уберечь людей от массового заражения»

В студию радио «Комсомольская правда» Андрей Джатдоев пришел в медицинской маске, отметив: «Это не дань моде, а сущность сегодняшнего дня». О чем спрашивали горожане – в материале «КП».

Прямая линия с главой Ставрополя Андреем Джатдоевым 00:00 00:00

Грозит ли Ставрополю карантин

- Что главное в городе сейчас? Какая стратегия?

- Поддержать население всеми имеющимися способами. Подготовить больницы, чтобы если болезнь интенсивно будет разворачиваться, мы имели возможность спасать людей. В городской больнице №2 в реанимации уже лежат 6 пациентов, четверо – на искусственной вентиляции легких. Не все больные – жители Ставрополя. Но по статистике понятно, мы еще не достигли пика. Всего в городе 233 койкомест, 66 – под аппаратами ИВЛ. Задач много, но основная – уберечь людей от массового заражения.

- Грозит нам карантин? Что делается, чтобы люди соблюдали самоизоляцию?

- Карантин – вынужденная мера. Надеюсь, Ставрополь к этому не придет. В городе уже 52 заболевших. Мы — антилидеры по числу больных в крае. Ниже – Невинномысск и Пятигорск. Но такова участь крупных городов. И тем не менее больше месяца мы продержались с наименьшим числом заболевших. Но инфекция имеет свойство распространяться. Нам этого не избежать. Вопрос стоит только в интенсивности распространения. И в том, как медики будут успевать помогать больным. Кто-то верит в опасность и остается дома. Другие – нет и выходят на улицу. Наш индекс самоизоляции 2,5 балла. Людей на улице стало больше, чем в первые дни после объявления режима самоизоляции. Многим кажется, что все миновало. Но все только начинается. Пик не пройден. Мы отстаем от Москвы и Краснодара. В Ставрополе заболел наш главный врач Анатолий Былим. По поручению губернатора я занимаюсь переоборудованием медучреждений под стационарные клиники. Одна из них как раз – городская больница №2, которой руководит Анатолий Былим. Заразиться можно от того, от кого даже не ожидаете. Это может быть сосед, попутчик в маршрутке, человек в очереди в магазине. Поэтому маска – не дань моде. Это минимальная мера безопасности, которую важно использовать. Надо думать о детях и пожилых близких.

- Здравствуйте, это Александр Резюк. В городе по-прежнему дезинфицируют больницы, скверы?

- Работа ведется каждый день. Это касается улиц, общественных мест. С управляющими компаниями отрабатываем вопрос обработки подъездов. Приходим на помощь, если не могут или не хотят. Перед праздниками были продезинфицированы даже храмы.

«Все еще есть те, кто не верит в вирус»

- Добрый день, это Виталий. Сидим дома на самоизоляции. Выходим в продуктовый, где за булкой хлеба приходят семьями. Готовятся ли правила посещения магазинов?

- Правила прописаны. Это социальная дистанция в полтора метра и средства индивидуальной защиты. Другой вопрос – их соблюдение. Есть те, кто не верят в вирус, считая его частью теории заговора. Надо понимать их и убеждать, что они могут стать источником заражения. В городе 50% посетителей магазинов и рынков не носят маски. К несчастью, люди, ругающие власти из-за ужесточения мер, изменят мнение только тогда, когда пойдет поток больных. Смотрите, что происходит в мире. У нас, слава Богу, страна держит удар.

- Какая помощь людям оказывается?

- Губернатор принял решение о послаблении налогового бремени, части арендой платы и налога на имущества. В Ставрополя мы разнесли пенсионерам с минимальной пенсией 3,5 тысячи продовольственных наборов. На очереди еще 6 тысяч - для других категорий населения. Я превратил свой аккаунт в консультационный пункт, где мои коллеги отвечают горожанам. Мы связываемся с людьми и уточняем, какая помощь требуется.

- Это Юля. Звоню из Армавира. В Ставрополе живет пожилой отец, выехать не могу. Соседку, которая приглядывала за ним, забрали в больницу. Куда обратиться?

- В городе действуют 2 колл-центра. Один направлен на решение вопросов пожилых людей. Телефон колл-центра: 56-08-52. Волонтеры занимаются доставкой продуктов, лекарств пожилому населению. Порядка 700 пенсионерам уже помогли.

- Как избавиться от тревоги из-за самоизоляции. Как морально выдержать эти ограничения?

- Нам кажется, мы живем в особенное время, но поверьте, что мы, как и предки, не застрахованы от эпидемии и войн. Столкнувшись с таким, надо просто собраться и преодолеть. Если нужна психологическая помощь – звоните в колл-центры, вам помогут.

Продление жилищных сертификатов

- Добрый день, это Светлана. Мы как молодая семья получили жилищный сертификат, но боимся, что за 7 месяцев не найдем подходящее жилье. Как нам быть?

- Губернатор принял решение о продлении действия сертификатов до 1 января 2021 года. Автоматически продлеваются права, паспорта и прочие сроки.

- Здравствуйте, это Ксения. Достроят ли в этом году детский сад на улице Пирогова? У меня трое детей. Хочется недалеко иметь садик.

- У нас строится 5 дошкольных учреждений. Все программы и национальные проекты в городе продолжают реализовываться. Детский садик, о котором спрашивает жительница, готов на 90%. Срок сдачи – конец 2020. Я думаю, к 1 сентября откроем, если позволит эпидобстановка. Строятся детсады на улицах Тюльпановая и Пригородная – там тоже высокая степень готовности. Еще с одним детсадом на проезде Чапаева выходим на аукцион.

- Как родителя школьника меня волнует вопрос: почему нельзя организовать дистанционное обучение на одной платформе? Так же удобнее и детям, и родителям, и учителям. Юлия.

- В Ставрополе 50 тысяч школьников охвачены различными формами дистанционного обучения. Да, есть проблема, что нет единой образовательной платформы. У меня двое детей – школьников, и я не понаслышке знаю, как все происходит. Полагаю, министерство образования России отработает ту платформу, которая позволит работать без сбоев, и процесс войдет в нормальное русло.

- Зачем на проспекте Кулакова делают новый асфальт? Нормальная дорога была. Неужели нет больше мест в городе, где надо положить новое дорожное покрытие? Марина Викторовна.

- Сейчас ремонт ведется на участках 6 дорог на проспекте Кулакова, улицах Доваторцев, Победы, Тухачевского. Если вы обратили внимание, на Доваторцев ранее не вели ремонт – оставляли на потом, делая самые плохие участки других дорог. Полотно в тех местах, где ведутся работы сегодня, старое.

Празднование 9 мая

- Впереди 9 мая. Несмотря на отмену парада, праздник остается. Что будет в городе? Как будут поздравлять ветеранов?

- Поздравления ветеранов идут. Но мы стараемся их беречь. Очень аккуратно заканчиваем вручение юбилейных медалей. Можно придти с поздравлениями и ненароком заразить. Сегодня проезжал мимо Комсомольской горки, где идет обновление панно «Мы победили». Добавили около 2 тысяч фото, присланных ставропольцами. Ремонтируем памятники. Публичных мероприятий не будет. Программу составляем, советуясь с краевым оперштабом. Парад будет. Возможно, в сентябре. Нашли «башмаки» для танков. Пустим тяжелую технику. Этот праздник близок сердцу каждого, его значимость не потеряется из-за пандемии.