Число заболевших коронавирусом в Дагестане на 27 апреля 2020 года достигло 827 человек (+103 случая за минувшие сутки). С этим показателем республика вышла на 6 место по стране среди 85 субъектов. Выше: Москва (42480 случаев заражения), Московская область (9070), Санкт-Петербург (3077), Нижегородская область (1367), Мурманская область (961).

Отметим, что среди 827 случаев заболевания COVID-19 в Дагестане 11 - смертельных, 48 - закончившиеся выздоровлением пациентов. Усугубляет эпидобстановку в республике неверие местных в коронавирус и соблюдение связанных с религией традиций и обрядов. Вопреки предписаниям Роспотребнадзора об обязательной самоизоляции жители Дагестана собираются на коллективные молитвы в священный для мусульман праздник Рамадан и посещают многолюдные торжества и церемонии прощания с умершими. На рынок и в магазины люди ходят без масок.