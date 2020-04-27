2020-04-26T13:18:42+03:00
Происшествия

Число заболевших коронавирусом в Дагестане на 27 апреля 2020 года достигло 827 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Дагестане на 27 апреля 2020 года [информация обновляется]
Евгения СОКОРЕВА
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Число заболевших стремительно растетЧисло заболевших стремительно растетФото: Артем КИЛЬКИН
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Число заболевших коронавирусом в Дагестане на 27 апреля 2020 года достигло 827 человек (+103 случая за минувшие сутки). С этим показателем республика вышла на 6 место по стране среди 85 субъектов. Выше: Москва (42480 случаев заражения), Московская область (9070), Санкт-Петербург (3077), Нижегородская область (1367), Мурманская область (961).

Отметим, что среди 827 случаев заболевания COVID-19 в Дагестане 11 - смертельных, 48 - закончившиеся выздоровлением пациентов. Усугубляет эпидобстановку в республике неверие местных в коронавирус и соблюдение связанных с религией традиций и обрядов. Вопреки предписаниям Роспотребнадзора об обязательной самоизоляции жители Дагестана собираются на коллективные молитвы в священный для мусульман праздник Рамадан и посещают многолюдные торжества и церемонии прощания с умершими. На рынок и в магазины люди ходят без масок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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