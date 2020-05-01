2020-05-01T11:48:09+03:00
Общество

Мэр дагестанского Буйнакска заразился коронавирусом

На время самоизоляции чиновник будет общаться с коллегами по телефону и видеосвязи
Ася АСРЯН
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На время самоизоляции политик будет общаться с коллегами по телефону и видеосвязиНа время самоизоляции политик будет общаться с коллегами по телефону и видеосвязиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Глава дагестанского города Буйнакска Исламудин Нургудаев рассказал, что у него подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

- Несмотря на все предпринятые мною меры по недопущению заражения, первый тест на наличие новой коронавирусной инфекции у меня дал положительный результат, - сообщил он своим землякам.

Нургудаев добавил, что в соответствии с предписанием Роспотребнадзора он вынужден уйти на самоизоляцию и соблюдать предписания врачей.

- Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег. Администрация города продолжит работу в штатном режиме, - подчеркнул чиновник.

Фото: Инстаграм - nurgudaev05

Фото: Инстаграм - nurgudaev05

На время самоизоляции политик будет общаться с коллегами по телефону и видеосвязи.

Во время его отсутствия временное исполнение обязанностей главы дагестанского города Буйнакск возложено на первого заместителя Шамиля Исаева.

Напомним, что распространение коронавируса в Дагестане стало одним из самых быстрых в стране. Тенденции не могут радовать: республика ворвалась в первую пятёрку антирейтинга, уступая лишь Москве, Мособласти, Санкт-Петербургу и Нижегородской области. Количество заболевших приближается к полутора тысячам.

По данным на утро 1 мая, число больных — 1389 человек. Дневной прирост составил 164 инфицированных. Это очередная рекордная для республики цифра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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