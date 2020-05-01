Разин обвинил Леру Кудрявцеву, что она не заплатила суррогатной матери за ребенка

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина иск о защите чести и достоинства. Как выяснилось, поводом для этого послужили посты Разина в соцсети.

В них продюсер «допускает нелестные, с точки зрения Кудрявцевой, высказывания в её адрес». А если конкретнее, то продюсер писал, что в конце 1990-х годов он вызывал своим музыкантам на гастролях девочек в номера отеля.

И, по его словам, среди них якобы была будущая звезда телевидения. Эти посты уже удалены. Тем не менее, именно они стали причиной для иска.

- Мне кажется, об этом знают все, на мой взгляд - он психически больной человек. Чем чудовищнее ложь, тем правдоподобнее она слушается. Эту ложь многие хотят принять за правду: «Ах, ты проституткой была!» Больше говна, больше счастья у людей. Почему сейчас льется говно? Потому что я популярная!», - считает Лера Кудрявцева.

Телеведущая хочет взыскать с продюсера Разина 2,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. И еще – 500 тысяч рублей с крупного издания, в котором был опубликован этот материал.

Андрей Разин отреагировал на это заявление на своей странице в соцсети. По его словам, он с удовольствием принял этот иск. Также Разин добавил, что лично будет принимать участие в процессе.

- И этому уважаемому изданию, которое опубликовало эту статью, предоставлю дополнительно столько материалов об этой даме, что ого-го, - делится Андрей Разин.

Продюсер собирается вести для своих подписчиков прямой эфир из зала суда.

- Я не буду рассказывать, за сколько они.... и сколько они платили ей денег. Но самое главное, у меня есть информация, что женщине, ставшей суррогатной матерью ее дочери, Лера не заплатила за эти услуги. Она тоже готова принять участие в этом процессе и требовать от Леры Кудрявцевой обещанную сумму за то, что она родила ей дочь, - признался Разин.

Иск к рассмотрению уже принят. Предварительная беседа запланирована на 28 мая.