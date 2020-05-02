2020-05-01T23:06:48+03:00
Общество

Коронавирус в Нальчике, последние новости на 2 мая 2020: число больных превысило 499 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Нальчике на 2 мая 2020 года
Ася АСРЯН
Поделиться:
В регионе просят соблюдать режим обязательной самоизоляцииВ регионе просят соблюдать режим обязательной самоизоляцииФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Коронавирус в Нальчике, последние новости на 2 мая 2020: инфекцию нашли на 68 территориях КБР, растет число больных в республиканской столице и других населенных пунктах.

Общее число больных на 1 мая выросло до 499 пациентов. За сутки диагноз выявили еще у 43 человек. Дома под медицинским наблюдением находятся 1377 жителей республики.

Протестированы за все время более 15 тысяч человек. Выздоровевших от коронавируса – 78. Умерших – 2.

Также стало известно, что медицинский персонал больниц для лечения COVID-19 будет временно проживать на базе санатория «Грушевая роща».

В здравнице выделили дополнительно 150 мест. Такое решение приняли в связи с тем, что рост числа заболевших COVID-19 требует соответственно увеличения количества медицинских бригад.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ставрополе Андрея Джатдоева похоронят на Игнатьевском кладбище
В Пятигорске арендаторам на рынке «Лира» снизят плату
В Пятигорске арендаторам рынка «Лира» разрешили забрать свой товар
На Ставрополье ввели режим ЧС после гибели посевов
В Пятигорске арендаторов рынка «Лира» продолжают кормить обещаниями
На Ставрополье возобновят работу МФЦ
На Ставрополье от коронавируса выздоровели 116 человек
На Ставрополье за два миллиарда построят санаторий
На Ставрополье раздали почти 140 тысяч продуктовых наборов
На Ставрополье налоговики принимают заявления на субсидии для предпринимателей
Ставрополь облетит воздушный шар «Знамя Победы»
На Ставрополье за сутки выявили 89 заболевших коронавирусом
В Кабардино-Балкарии количество заболевших коронавирусом достигло 499 человек
В КЧР количество заболевших коронавирусом достигло 398 человек
Коронавирус в Чечне, последние новости на 1 мая 2020: за сутки выздоровело больше 100 человек
Губернатор Ставрополья предложил присвоить территории отдыха на Комсомольском озере имя Джатдоева
В Пятигорске на майские праздники изменится график работы помещения ЕРКЦ
На Ставрополье открылись салоны красоты
На Ставрополье осужденный в колонии финансировал террористов
На Ставрополье количество заболевших коронавирусом достигло 651 человека
На Ставрополье еще три человека скончались от коронавируса