Коронавирус в Нальчике, последние новости на 2 мая 2020: число больных превысило 499 человек

Коронавирус в Нальчике, последние новости на 2 мая 2020: инфекцию нашли на 68 территориях КБР, растет число больных в республиканской столице и других населенных пунктах.

Общее число больных на 1 мая выросло до 499 пациентов. За сутки диагноз выявили еще у 43 человек. Дома под медицинским наблюдением находятся 1377 жителей республики.

Протестированы за все время более 15 тысяч человек. Выздоровевших от коронавируса – 78. Умерших – 2.

Также стало известно, что медицинский персонал больниц для лечения COVID-19 будет временно проживать на базе санатория «Грушевая роща».

В здравнице выделили дополнительно 150 мест. Такое решение приняли в связи с тем, что рост числа заболевших COVID-19 требует соответственно увеличения количества медицинских бригад.