Коронавирус в КЧР, последние новости на 9 мая 2020: зараженных больше 470

Коронавирус в КЧР, последние новости на 9 мая 2020: число заболевших COVID-19 увеличилось. В республике зафиксировали 478 инфицированных, за сутки нашли 14 новых случаев заболевания. По информации оперативного штаба, доктора вылечили 41 пациента, трое скончались.

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Больше всего пациентов выявили в Черкесске - 225 пациентов. Далее следуют Усть-Джегутинский (78 больных), Малокарачаевский (34), Абазинский (30) и Хабезский (25) районы. В других территориях КЧР больных меньше 20. Карта распространения вируса в регионе расположена ниже.

Карта распространения коронавируса в КЧР. Данные на 7 мая. Фото: оперштаб

- 240 человек госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей, - сказано в сообщении оперштаба.

Концерт на балконе. Поселок Московский (КЧР).Видео: соцсети

Изобретатели из КЧР начали создавать защитные маски на 3D-принтере.

- Молодые изобретатели самостоятельно спроектировали 3D-модели защитных щитков для лица, заколок для масок, переходников различного диаметра (в том числе и для аппаратов ИВЛ) и печатают их на 3D-принтерах. Ребята уже получили заказ на изготовление 1500 тысяч щитков, переходников и заколок на безвозмездной основе, - сказано в сообщении.

"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с коронавирусом в КЧР.