На Ставрополье при взрыве гранаты пострадали 11 человек
Инцидент произошел 10 мая в поселке Приэтокском в Георгиевском городском округе. Там мужчина бросил предмет, похожий на гранату, на участок, где отдыхала компания.
В результате происшествия пострадали 11 человек. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщил источник в экстренных службах. Известно, что трое из пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии.
Как рассказал собственный источник, силовикам удалось задержать подозреваемого. Им оказался Александр Тупаев.
Фото предоставлено очевидцами происшествия
Известно, что мужчина 1953 года рождения. Сообщается, что злоумышленник сейчас находится в пьяном состоянии и не может пояснить происшедшее.
Также стало известно, что мужчина кинул гранату в сторону своих соседей. Дело в том, что дом, где он проживает, разделен на «два хозяина».
Фото предоставлено очевидцами происшествия
Пострадавшая семья жила в этом же доме. Подробности происшествия уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU