2020-05-10T23:41:39+03:00
Общество

На Ставрополье при взрыве гранаты пострадали 11 человек

Силовики задержали злоумышленника
Ася АСРЯН
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Фото предоставлено очевидцами происшествияФото предоставлено очевидцами происшествия
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Инцидент произошел 10 мая в поселке Приэтокском в Георгиевском городском округе. Там мужчина бросил предмет, похожий на гранату, на участок, где отдыхала компания.

В результате происшествия пострадали 11 человек. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщил источник в экстренных службах. Известно, что трое из пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Как рассказал собственный источник, силовикам удалось задержать подозреваемого. Им оказался Александр Тупаев.

Фото предоставлено очевидцами происшествия

Фото предоставлено очевидцами происшествия

Известно, что мужчина 1953 года рождения. Сообщается, что злоумышленник сейчас находится в пьяном состоянии и не может пояснить происшедшее.

Также стало известно, что мужчина кинул гранату в сторону своих соседей. Дело в том, что дом, где он проживает, разделен на «два хозяина».

Фото предоставлено очевидцами происшествия

Фото предоставлено очевидцами происшествия

Пострадавшая семья жила в этом же доме. Подробности происшествия уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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