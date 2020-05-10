На Ставрополье при взрыве гранаты пострадали 11 человек

Инцидент произошел 10 мая в поселке Приэтокском в Георгиевском городском округе. Там мужчина бросил предмет, похожий на гранату, на участок, где отдыхала компания.

В результате происшествия пострадали 11 человек. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщил источник в экстренных службах. Известно, что трое из пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Как рассказал собственный источник, силовикам удалось задержать подозреваемого. Им оказался Александр Тупаев.

Фото предоставлено очевидцами происшествия

Известно, что мужчина 1953 года рождения. Сообщается, что злоумышленник сейчас находится в пьяном состоянии и не может пояснить происшедшее.

Также стало известно, что мужчина кинул гранату в сторону своих соседей. Дело в том, что дом, где он проживает, разделен на «два хозяина».

Фото предоставлено очевидцами происшествия

Пострадавшая семья жила в этом же доме. Подробности происшествия уточняются.